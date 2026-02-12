Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρό πλήγμα δέχεται η Γαλλία από το πέρασμα της καταιγίδας Nils, η οποία συνοδεύεται από ανέμους που ξεπερνούν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και αφήνοντας περίπου 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το θύμα είναι οδηγός φορτηγού που σκοτώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία, όταν κορμός δέντρου κατέρρευσε προκαλώντας τροχαίο δυστύχημα κοντά στην πόλη Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ριπές ανέμου στην περιοχή έφτασαν τα 162 χλμ/ώρα, ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη της Μπισκαρός.

💨 -> #Tempete #Nils De nombreux dégâts sont déjà signalés entre les #PyrénéesOrientales et l’#Aude, avec plusieurs arbres couchés et des toitures endommagées. {🎥: @MeteoRoussillo1 dans les Pyrénées-Oriental} {📸: @ DominiqueAlmeras dans l’Aude} pic.twitter.com/b7Z9KtkszG — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) February 12, 2026

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης εντοπίζονται κυρίως στη νοτιοδυτική χώρα: περίπου 450.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα βρίσκονται στη Νέα Ακουιτανία και ακόμη 318.000 στην Οξιτανία. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν καταστήσει το έδαφος κορεσμένο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης δέντρων και ζημιών σε υποδομές.

🔴L’eau monte vite à Vertou ➡️ https://t.co/L7im3LQibb Et chez vous ? Comment ça se passe ?

Faites attention à vous 💙 pic.twitter.com/IovjSv91GT — Presse Océan (@presseocean) February 12, 2026

Η καταιγίδα, που έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη ιδιαίτερα βροχερό ξεκίνημα για το 2026, κινείται πλέον προς τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν στη νοτιοδυτική Γαλλία εντός της ημέρας, ενώ μέχρι το βράδυ θα επηρεάζουν κυρίως τις μεσογειακές περιοχές και αργότερα την Κορσική. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση της κακοκαιρίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



