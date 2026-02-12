Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρές επιπτώσεις προκαλεί η καταιγίδα Nils στη Γαλλία, με θυελλώδεις ανέμους, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και έναν νεκρό. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς το φαινόμενο κινείται προς τη Μεσόγειο.

Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
12 Φεβ. 2026 14:08
Pelop News

Ισχυρό πλήγμα δέχεται η Γαλλία από το πέρασμα της καταιγίδας Nils, η οποία συνοδεύεται από ανέμους που ξεπερνούν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και αφήνοντας περίπου 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το θύμα είναι οδηγός φορτηγού που σκοτώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία, όταν κορμός δέντρου κατέρρευσε προκαλώντας τροχαίο δυστύχημα κοντά στην πόλη Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ριπές ανέμου στην περιοχή έφτασαν τα 162 χλμ/ώρα, ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη της Μπισκαρός.

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης εντοπίζονται κυρίως στη νοτιοδυτική χώρα: περίπου 450.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα βρίσκονται στη Νέα Ακουιτανία και ακόμη 318.000 στην Οξιτανία. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν καταστήσει το έδαφος κορεσμένο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης δέντρων και ζημιών σε υποδομές.

Η καταιγίδα, που έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη ιδιαίτερα βροχερό ξεκίνημα για το 2026, κινείται πλέον προς τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν στη νοτιοδυτική Γαλλία εντός της ημέρας, ενώ μέχρι το βράδυ θα επηρεάζουν κυρίως τις μεσογειακές περιοχές και αργότερα την Κορσική. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση της κακοκαιρίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ