Κατάκολο: Ανατινάζεται ο βράχος των 40 τόνων που απειλούσε σπίτια και επιχειρήσεις ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Κατάκολο η επιχείρηση ελεγχόμενης ανατίναξης του βράχου περίπου 40 τόνων, ο οποίος αποκολλήθηκε πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες από το βουνό και σταμάτησε σε μικρή απόσταση από σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.

Στην περιοχή επιχειρεί ειδικά εκπαιδευμένο κλιμάκιο με τη συνδρομή πυροτεχνουργού, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια ο τεράστιος όγκος βράχου που θεωρείται επικίνδυνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την ανατίναξη τοποθετήθηκε ξύλινη επιφάνεια στο σημείο, ώστε να περιοριστεί η διασπορά θραυσμάτων και να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Εκκενώσεις και μέτρα προστασίας

Ο βράχος αποκολλήθηκε έπειτα από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Αρχικά συνεργεία προχώρησαν σε προσωρινή ακινητοποίησή του με πλέγματα, ώστε να μην συνεχίσει την πορεία του προς τα τουλάχιστον δέκα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνη κινδύνου.

Για προληπτικούς λόγους, τα συγκεκριμένα κτίρια εκκενώθηκαν, ενώ διακόπηκε και η κυκλοφορία στον δρόμο προς το λιμεναρχείο.

Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την άρση των μέτρων ασφαλείας.





Πηγή: ilialive.gr

