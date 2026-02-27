Κατάκολο: Ανατινάζεται ο βράχος των 40 τόνων που απειλούσε σπίτια και επιχειρήσεις ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σε ελεγχόμενη ανατίναξη προχωρούν σήμερα ειδικά συνεργεία στο Κατάκολο, για τον βράχο 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε κοντά σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Παραμένουν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

 

27 Φεβ. 2026 13:39
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Κατάκολο η επιχείρηση ελεγχόμενης ανατίναξης του βράχου περίπου 40 τόνων, ο οποίος αποκολλήθηκε πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες από το βουνό και σταμάτησε σε μικρή απόσταση από σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.

Στην περιοχή επιχειρεί ειδικά εκπαιδευμένο κλιμάκιο με τη συνδρομή πυροτεχνουργού, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια ο τεράστιος όγκος βράχου που θεωρείται επικίνδυνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την ανατίναξη τοποθετήθηκε ξύλινη επιφάνεια στο σημείο, ώστε να περιοριστεί η διασπορά θραυσμάτων και να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Κατάκολο: Ανατινάζεται ο βράχος των 40 τόνων που απειλούσε σπίτια και επιχειρήσεις ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Εκκενώσεις και μέτρα προστασίας

Ο βράχος αποκολλήθηκε έπειτα από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Αρχικά συνεργεία προχώρησαν σε προσωρινή ακινητοποίησή του με πλέγματα, ώστε να μην συνεχίσει την πορεία του προς τα τουλάχιστον δέκα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνη κινδύνου.

Για προληπτικούς λόγους, τα συγκεκριμένα κτίρια εκκενώθηκαν, ενώ διακόπηκε και η κυκλοφορία στον δρόμο προς το λιμεναρχείο.

Η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την άρση των μέτρων ασφαλείας.


Πηγή: ilialive.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
