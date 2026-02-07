Κατάκολο: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία – Νερά έφτασαν μέχρι τα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ασυνήθιστη εικόνα αντικρίζουν κάτοικοι και επισκέπτες στο Κατάκολο, καθώς το πλάτος της παραλίας στο τμήμα από «Ντόζη» έως «Παφιόλη» έχει σχεδόν εξαφανιστεί, με τη θάλασσα να προχωρά μέχρι την πρώτη σειρά σπιτιών και να εισχωρεί ακόμη και σε οικόπεδα.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ αρκετοί σπεύδουν να δουν από κοντά την εικόνα και να την καταγράψουν φωτογραφικά ή σε βίντεο. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στην παραλία του Αγίου Ανδρέα, όπου επίσης η ακτογραμμή έχει περιοριστεί σημαντικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που χειμερινές κακοκαιρίες προκαλούν υποχώρηση της ακτής, ωστόσο αυτή τη φορά η ένταση του φαινομένου φαίνεται μεγαλύτερη. Παρόμοιες εικόνες έχουν καταγραφεί και σε άλλες κοντινές περιοχές, όπως στη Σπιάτζα και τη Μούτελη, όπου τα κύματα έχουν αλλοιώσει έντονα το τοπίο.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες μεταβολές οφείλονται συνήθως σε θυελλώδεις ανέμους, ισχυρό κυματισμό και φαινόμενα παλίρροιας που ενισχύονται όταν Γη, Σελήνη και Ήλιος ευθυγραμμίζονται. Όταν οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θάλασσας και επαναφορά της ακτής σε πιο γνώριμη μορφή.

Πηγή: iliaenimerosi.gr

