Κατάκολο: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία – Νερά έφτασαν μέχρι τα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες έντονης διάβρωσης καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο Κατάκολο, με τη θάλασσα να έχει προχωρήσει επικίνδυνα προς την ακτή. Το φαινόμενο εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρό και προκαλεί προβληματισμό στην περιοχή.

Κατάκολο: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία - Νερά έφτασαν μέχρι τα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
07 Φεβ. 2026 20:24
Pelop News

Ασυνήθιστη εικόνα αντικρίζουν κάτοικοι και επισκέπτες στο Κατάκολο, καθώς το πλάτος της παραλίας στο τμήμα από «Ντόζη» έως «Παφιόλη» έχει σχεδόν εξαφανιστεί, με τη θάλασσα να προχωρά μέχρι την πρώτη σειρά σπιτιών και να εισχωρεί ακόμη και σε οικόπεδα.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ αρκετοί σπεύδουν να δουν από κοντά την εικόνα και να την καταγράψουν φωτογραφικά ή σε βίντεο. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στην παραλία του Αγίου Ανδρέα, όπου επίσης η ακτογραμμή έχει περιοριστεί σημαντικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που χειμερινές κακοκαιρίες προκαλούν υποχώρηση της ακτής, ωστόσο αυτή τη φορά η ένταση του φαινομένου φαίνεται μεγαλύτερη. Παρόμοιες εικόνες έχουν καταγραφεί και σε άλλες κοντινές περιοχές, όπως στη Σπιάτζα και τη Μούτελη, όπου τα κύματα έχουν αλλοιώσει έντονα το τοπίο.

Κατάκολο: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία - Νερά έφτασαν μέχρι τα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες μεταβολές οφείλονται συνήθως σε θυελλώδεις ανέμους, ισχυρό κυματισμό και φαινόμενα παλίρροιας που ενισχύονται όταν Γη, Σελήνη και Ήλιος ευθυγραμμίζονται. Όταν οι καιρικές συνθήκες βελτιωθούν, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θάλασσας και επαναφορά της ακτής σε πιο γνώριμη μορφή.

Κατάκολο: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία - Νερά έφτασαν μέχρι τα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: iliaenimerosi.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Ένταση στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Διαδηλώσεις, επεισόδια και επεμβάσεις της αστυνομίας
21:12 Θέατρο, σάτιρα και Πατρινό Καρναβάλι: Πλημμύρισε γέλιο η πλατεία Γεωργίου με τα «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» ΦΩΤΟ
21:06 Ο Ερμής πήρε αγχωτικό, αλλά σημαντικό τρίποντο
21:01 Πάτρα: Συλλυπητήρια του ΚΚΕ Αχαΐας στον Θανάση Μοδέ για την απώλεια της συζύγου του
21:00 Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των Πατρινών για παλαιές κλήσεις: Δεσμεύσεις λογαριασμών από τον Δήμο
20:55 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με τον Έσπερο
20:48 Νέο ραντεβού διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι
20:39 Ναυάγιο Χίου: Αεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα – Τα πρώτα στοιχεία για την κατάστασή τους
20:36 Θρίλερ με τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη: «Ενεργός» στα social media ενώ αγνοείται – Νέα ερωτήματα
20:32 Η Πάτρα φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο του W Rising Stars
20:31 Συναγερμός στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά από απειλή για βόμβα – Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ ΝΕΟΤΕΡΑ
20:24 Κατάκολο: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλία – Νερά έφτασαν μέχρι τα σπίτια, ανησυχία στους κατοίκους ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
20:20 Κατασκοπευτικό θρίλερ με σμήναρχο: Ραντεβού με Κινέζο πράκτορα, χρήματα και απόρρητα στο μικροσκόπιο – Οι ποινές που θα αντιμετωπίσει
20:12 Νίκος Πολυδερόπουλος: Πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του – «Υποκλίνομαι στη δύναμη των γυναικών»
20:08 Ο Προμηθέας 2014 έχασε από τον Πανελευσινιακό – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
20:00 Φοίβος Καρακίτσος: «Ο θάνατος είναι μία δημιουργημένη απάτη»
19:51 Σε παιχνίδι διαφήμιση η Ένωση νίκησε 81-80 τους «μελανόλευκους», ψηλώνει και βλέπει πολύ μακριά
19:48 Κλίντον για Έπσταϊν: Ζητούν δημόσια κατάθεση στο Κογκρέσο – «Να τελειώνουμε με τα παιχνίδια»
19:40 Αχαΐα: Συλλυπητήρια Κατσανιώτη για τον Λευτέρη Σταυρόπουλο – «Άνθρωπος με ήθος και δύναμη»
19:36 Πάτρα: «Ποτάμι» και πάλι η Ακτή Δυμαίων – «Έκλεισε» για τρίτη φορά μέσα στον Φεβρουάριο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ