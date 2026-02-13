Κατάκολο: Κατολίσθηση με τεράστιο βράχο απειλεί σπίτια – Προληπτική εκκένωση κατοικιών ΦΩΤΟ
Ανησυχία επικρατεί στο Κατάκολο μετά την αποκόλληση μεγάλου βράχου από το βουνό της περιοχής. Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά.
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στο Κατάκολο Ηλείας, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο βουνό της περιοχής και αποκολλήθηκε βράχος ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων, συγκρίσιμος με μικρό φορτηγό. Η παρουσία του κοντά σε κατοικίες και σε βασικό οδικό άξονα προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις αρχές.
Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές υπηρεσίες, ενώ, για λόγους ασφάλειας, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση περίπου δέκα κατοικιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, Φρατζή Κολόσακα, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πολιτών έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του κινδύνου.
Στην περιοχή βρίσκονται συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, μηχανικοί του δήμου και της Περιφέρειας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εκτιμηθεί η σταθερότητα του εδάφους και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της ασφάλειας.
Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει υπαρκτός, ειδικά εφόσον συνεχιστούν ή ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα.
Πηγή: patrisnews.com
