Κατάκολο: Κατολίσθηση με τεράστιο βράχο απειλεί σπίτια – Προληπτική εκκένωση κατοικιών ΦΩΤΟ

Ανησυχία επικρατεί στο Κατάκολο μετά την αποκόλληση μεγάλου βράχου από το βουνό της περιοχής. Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

13 Φεβ. 2026 12:07
Pelop News

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στο Κατάκολο Ηλείας, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο βουνό της περιοχής και αποκολλήθηκε βράχος ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων, συγκρίσιμος με μικρό φορτηγό. Η παρουσία του κοντά σε κατοικίες και σε βασικό οδικό άξονα προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις αρχές.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές υπηρεσίες, ενώ, για λόγους ασφάλειας, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση περίπου δέκα κατοικιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, Φρατζή Κολόσακα, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πολιτών έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του κινδύνου.

Στην περιοχή βρίσκονται συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, μηχανικοί του δήμου και της Περιφέρειας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εκτιμηθεί η σταθερότητα του εδάφους και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει υπαρκτός, ειδικά εφόσον συνεχιστούν ή ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα.

Πηγή: patrisnews.com

