Καταγγελία για καταπάτηση στη Λακόπετρα: Ο ΔΕΔΔΗΕ «μπαίνει» όπου θέλει

Η αναγνώστρια της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Βασιλική Αρταβάνη, η οποία μαζί με τον σύζυγό της διατηρεί αγρόκτημα στη Λακόπετρα Δυτικής Αχαΐας, υποστηρίζει με καταγγελία της ότι συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ μπήκε στην ιδιοκτησία της χωρίς καμία ειδοποίηση, ξήλωσε το συρματόπλεγμα και τοποθέτησε κολόνα ηλεκτροφωτισμού στα όρια του αγροτεμαχίου, με τις δύο αντηρίδες όμως να μπαίνουν μέσα στο χωράφι και να φράζουν την είσοδο.

Η Βασιλική Αρταβάνη περιέγραψε στην «Π»: «Πρόσφατα επισκέφτηκα το χωράφι που διατηρούμε με την οικογένεια μου στη Λακόπετρα Δυτικής Αχαΐας και διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι έχει γίνει καταπάτηση από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα της απουσίας μας από το χωράφι, το οποίο είχαμε να επισκεφτούμε περίπου ένα μήνα, είδαμε ότι έχει τοποθετηθεί κολόνα ηλεκτροφωτισμού και οι δυο αντηρίδες που στηρίζουν την κολόνα να είναι μέσα και μπροστά στην είσοδο. Υπήρχε συρματόπλεγμα το οποίο έχουν ρίξει για να βάλουν την κολόνα και όλα αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση. Και ρωτώ με ποιο δικαίωμα μπήκαν στο χωράφι μου και έκαναν εργασίες ρίχνοντας και το συρματόπλεγμα; Με ποιο δικαίωμα καταπάτησαν μέρος του χωραφιού; Πως θα μπαίνω εγώ τώρα στο χωράφι μου για να κάνω εργασίες και να μαζεύω ελιές; Μετά από προσπάθειες να βρω κάποιον υπεύθυνο και αφού έκανα αίτηση, ο ΔΕΔΔΗΕ με ενημέρωσε την Τετάρτη ότι θα έρθει τις επόμενες μέρες μηχανικός που θα κάνει αυτοψία στο σημείο. Ελπίζω να βρεθεί λύση και να μπορώ να έχω ένα χωράφι που θα είναι λειτουργικό».

Μετά από αίτηση που κατέθεσε, και έπειτα από παρέμβαση της «Π» καθώς η καταγγέλουσα ανέφερε ότι δεν έβρισκε ανταπόκριση, ενημερώθηκε ότι μηχανικός του ΔΕΔΔΗΕ έκανε ήδη αυτοψία και αναμένεται γραπτή απάντηση.

Η «Π» επικοινώνησε με τον διευθυντή Πατρών του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκο Μαμασιούλα ο οποίος επιβεβαίωσε την κατάθεση της καταγγελίας, ενώ μηχανικός βρέθηκε χθες στο αγρόκτημα για αυτοψία.

«Ενημερώθηκα για την καταγγελία, έγινε αυτοψία στο σημείο και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν νόμιμη. Η υπηρεσία θα απαντήσει γραπτώς στην αίτηση που έχει κατατεθεί για το περιστατικό στη Λακόπετρα», είπε στην «Π».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την νομοθεσία (ν.1672/1951, ν.1468/1950, ν.4001/2011) επιτρέπεται στον ΔΕΔΔΗΕ να εγκαθιστά κολώνες ρεύματος οπουδήποτε κριθεί απαραίτητο ή βέλτιστο τεχνοοικονομικά, αρκεί να υπάρξει αποζημίωση στον ιδιοκτήτη.

Βεβαια, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αιτηθεί τη μεταφορά τους (αν είναι εφικτή) πληρώνοντας όμως ο ίδιος το κόστος. Πάντως, ο κ. Μαμασιούλας, δεν διευκρίνησε εάν οι ιδιοκτήτες είχαν ενημερωθεί εγκαίρως, εάν αποζημιώθηκαν και γιατί καταστράφηκε το συρματόπλεγμα και αν θα αποζημιωθεί.

Πάντως, ο δικηγόρος Αθηνών, Γιώργος Καμποσιώρας, ο οποίος έχει ασχοληθει με παρόμοιες περιπτώσεις και έχει κερδίσει δίκες εναντίον του ΔΕΔΔΗΕ, αμφισβήτησε την απόλυτη εξουσία της εταιρείας και μάλιστα με εφετειακές αποφάσεις που δικαίωσαν πελάτες του με μεγάλες χρηματικές αποζημιώσεις. Ο ίδιος τόνισε στην «Π» ότι εάν έχει προκλήθεί και ζημιά, τότε υπάρχει προσβολή νομής η οποία τιμωρείται από τον νόμο.

