Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»

Η Επιτροπή Παραλιακής Πατρών με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί ότι κατέθεσε καταγγελία στο Λιμεναρχείο Πατρών και στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη Μαρίνα και με πρόσφατες εργασίες που, όπως καταγγέλλεται, έγιναν με μηχάνημα του Δήμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εδώ και τέσσερα χρόνια οι σπασμένες ξύλινες εξέδρες παραμένουν μέσα στη θάλασσα, χωρίς καμία παρέμβαση αποκατάστασης, ενώ η περιοχή της Μαρίνας και το κτίριο του Λάγιου «έχουν καταλήξει κατασκηνώσεις Ρομά». Όπως σημειώνεται, «ο Δήμος δεν βρήκε το ενδιαφέρον να απομακρύνει το αίσχος και την ντροπή από τα ξύλα που σαπίζουν στο νερό», την ίδια ώρα που «χρησιμοποίησε την τσάπα του για εκβάθυνση βυθού ώστε να εξυπηρετηθεί ιδιώτης».

Η ανακοίνωση περιγράφει περιστατικό που καταγράφηκε την Παρασκευή 19/09/2025, περίπου 8 με 9 το πρωί, στη δυτική αποβάθρα της γλίστρας της Μαρίνας Πατρών (συντεταγμένες 38°15’47.7″N 21°44’18.1″E). Όπως αναφέρεται, χωματουργικό μηχάνημα με διακριτικά «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ» προχώρησε σε εκβάθυνση του βυθού, απομακρύνοντας μεγάλους βράχους που τοποθετήθηκαν ανάμεσα στο τσιμέντο της αποβάθρας και την ακτή. «Μέχρι τότε ο βυθός είχε ομοιόμορφη μορφολογία», σημειώνει η ανακοίνωση, «όπως φαίνεται από την πινέζα του google maps, σε σχέση με τη σημερινή εικόνα».

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι καταγγέλλοντες, «πληροφορηθήκαμε ότι στο ίδιο σημείο προγραμματίζεται κατασκευή προέκτασης της αποβάθρας από ιδιώτη», γεγονός που εντείνει την ανησυχία τους.

Η Επιτροπή ζητά να ελεγχθεί:

Η νομιμότητα των εργασιών εκβάθυνσης και της απόθεσης βράχων.

Η διαδικασία για την πιθανή ανέγερση προέκτασης αποβάθρας στον Αιγιαλό.

Η παύση οποιασδήποτε περαιτέρω αυθαίρετης ενέργειας στη Μαρίνα Πατρών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «δυνατότητες για να διορθωθεί το χάος στη Μαρίνα υπάρχουν, αλλά λείπει η πολιτική βούληση», ενώ σημειώνεται πως ακόμα και στην περίπτωση που όλα τα έργα είναι σύννομα, οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν για το τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



