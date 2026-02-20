Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Θεσσαλονίκη – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 24χρονου
Υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση καταγγελίας βιασμού στη Θεσσαλονίκη, με τη σχηματισθείσα δικογραφία να οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να συνέβη το καλοκαίρι του 2024.
Καταγγελία για βιασμό κατέθεσε 19χρονη σε βάρος 24χρονου στη Θεσσαλονίκη, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σχηματοποίηση δικογραφίας στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η νεαρή γυναίκα στις Αρχές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Αυγούστου 2024. Όπως καταγγέλλει, ο 24χρονος, τον οποίο γνώριζε μέσω κοινών κοινωνικών επαφών, την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις στον χώρο όπου εκείνος εργαζόταν.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει για τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.
