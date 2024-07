Καταγγελία Ίλον Μασκ για την Κομισιόν: «Μας προσέφεραν μυστική συμφωνία για να λογοκρίνουμε»

Με μία αρκετά σημαντική καταγγελία απάντησε μέσω του «Χ» ο Ίλον Μασκ, στις βαρύτατες κατηγορίες πως η πλατφόρμα που πλέον του ανήκει, παραβιάζει τις υποχρεώσεις του για διαφάνεια σε σχέση με τις διαφημίσεις και την πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας για τους ερευνητές.

Ο Μάσκ, με ανάρτησή του στο μέσο, δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφερε στο Χ μια παράνομη μυστική συμφωνία: Εάν ασκούσαμε λογοκρισία χωρίς να το πούμε σε κανέναν, δεν θα μας επέβαλαν πρόστιμα. Οι άλλες πλατφόρμες δέχτηκαν τη συμφωνία. Το Χ όχι».

The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.

The other platforms accepted that deal.

𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024