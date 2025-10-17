Καταγγελία του Σωματείου «Ιπποκράτης» για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου Πατρών

Προαναγγέλλουν στάση εργασίας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου – “Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές”

Καταγγελία του Σωματείου «Ιπποκράτης» για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου Πατρών
17 Οκτ. 2025 15:16
Pelop News

Για ακόμη μια φορά, το Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης» του Νοσοκομείου Πατρών επανέρχεται στο ζήτημα της δυσλειτουργίας του Χειρουργείου, καταγγέλλοντας την καταστρατήγηση του κανονισμού λειτουργίας και την αδιάκοπη επιβάρυνση του προσωπικού.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Σωματείο κάνει λόγο για «το ίδιο κακόγουστο έργο», τονίζοντας ότι η κοροϊδία και ο εμπαιγμός προς τους εργαζόμενους του Χειρουργείου συνεχίζονται, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τη Διοίκηση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το Χειρουργείο αντιμετωπίζει σοβαρή υποστελέχωση σε νοσηλευτές, αναισθησιολόγους, τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου, ενώ το υπάρχον προσωπικό βρίσκεται στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι τακτικά περιστατικά βαφτίζονται ως έκτακτα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι της βάρδιας – που είναι υπεύθυνοι μόνο για τα επείγοντα – να επωμίζονται υπερβολικά καθήκοντα, όπως τον ανεφοδιασμό των χειρουργικών αιθουσών και άλλες κρίσιμες λειτουργίες.

Το Σωματείο προειδοποιεί ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό, καθώς η ανεξέλεγκτη λειτουργία του Χειρουργείου υπονομεύει την ασφάλεια και την ποιότητα της περίθαλψης.

Ως απάντηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ιπποκράτη» αποφάσισε κινητοποίηση στα Χειρουργεία με στάση εργασίας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, από τις 12:00 έως τις 15:00, καθώς και παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Το Σωματείο καταλήγει με σαφή και ανθρώπινο τόνο:

«Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Δεν διαπραγματευόμαστε την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:43 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο αρχηγός της οργάνωσης που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά κορίτσια και διακινούσε πορνογραφικό υλικό
15:34 Καλάβρυτα: Χωρίς Οδοντωτό τα απογεύματα από το Σάββατο
15:28 Συνάντηση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά
15:16 Καταγγελία του Σωματείου «Ιπποκράτης» για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου Πατρών
15:08 Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ
15:00 Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
14:58 Ο Δημήτρης Κατσικάρης νέος Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
14:58 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα
14:52 «Κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής: Τέλος στις ατελείωτες ομιλίες από 27 Οκτωβρίου
14:44 Κόκκαλης προς Φεύγα στη Βουλή: «Φεύγα, πρέπει να φύγεις – Ντροπή για τη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη»
14:39 «Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο
14:33 Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – “Το έκανα για πλάκα” είπε στην απολογία του
14:29 Παναθηναϊκός: Οι υπογραφές απομένουν για την έλευση του Μπενίτεθ
14:26 Δούκας: Έμαθα από τα sites τη συμμετοχή μου στην Πολιτική Γραμματεία – “Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος”
14:13 Σοκ στους Αμπελοκήπους: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλωνα
14:13 Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς
14:09 Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας διαψεύδει πως «παρακράτησε» σπίτι νεκρού
14:07 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 21χρονο και 18χρονο για οργάνωση και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας – Σοκάρει η υπόθεση
13:58 Η σκόνη επιστρέφει: Διπλό κύμα από τη Σαχάρα “πνίγει” τη χώρα – Πού θα βρέξει και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία
13:47 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μιλά – Νέα στοιχεία για το έγκλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ