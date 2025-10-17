Καταγγελία του Σωματείου «Ιπποκράτης» για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου Πατρών

Για ακόμη μια φορά, το Σωματείο Εργαζομένων «Ιπποκράτης» του Νοσοκομείου Πατρών επανέρχεται στο ζήτημα της δυσλειτουργίας του Χειρουργείου, καταγγέλλοντας την καταστρατήγηση του κανονισμού λειτουργίας και την αδιάκοπη επιβάρυνση του προσωπικού.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Σωματείο κάνει λόγο για «το ίδιο κακόγουστο έργο», τονίζοντας ότι η κοροϊδία και ο εμπαιγμός προς τους εργαζόμενους του Χειρουργείου συνεχίζονται, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τη Διοίκηση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το Χειρουργείο αντιμετωπίζει σοβαρή υποστελέχωση σε νοσηλευτές, αναισθησιολόγους, τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου, ενώ το υπάρχον προσωπικό βρίσκεται στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι τακτικά περιστατικά βαφτίζονται ως έκτακτα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι της βάρδιας – που είναι υπεύθυνοι μόνο για τα επείγοντα – να επωμίζονται υπερβολικά καθήκοντα, όπως τον ανεφοδιασμό των χειρουργικών αιθουσών και άλλες κρίσιμες λειτουργίες.

Το Σωματείο προειδοποιεί ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό, καθώς η ανεξέλεγκτη λειτουργία του Χειρουργείου υπονομεύει την ασφάλεια και την ποιότητα της περίθαλψης.

Ως απάντηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ιπποκράτη» αποφάσισε κινητοποίηση στα Χειρουργεία με στάση εργασίας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, από τις 12:00 έως τις 15:00, καθώς και παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Το Σωματείο καταλήγει με σαφή και ανθρώπινο τόνο:

«Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Δεν διαπραγματευόμαστε την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων».

