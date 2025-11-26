Καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική παρενόχληση από 47χρονο ιερέα στη Θεσσαλονίκη

Πέντε ανήλικα αγόρια, ηλικίας 12 έως 15 ετών, κατήγγειλαν 47χρονο ιερέα σε χωριό της Θεσσαλονίκης για πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους. Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία και κατάσχεσε ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του.

26 Νοέ. 2025 11:38
Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης με φερόμενο δράστη 47χρονο ιερέα διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά τις καταγγελίες πέντε ανήλικων αγοριών. Η δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ιερέας λειτουργεί σε χωριό του νομού, όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά τον περασμένο Αύγουστο.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, ο κατηγορούμενος «προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους». Τα αγόρια, ηλικίας 12 έως 15 ετών, απευθύνθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ η διερεύνηση ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι πράξεις συνέβησαν –ανάλογα με την περίπτωση– σε καφενείο και σε κατοικία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν σε κατ’ οίκον έρευνα του 47χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο.

Η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία θα αποφασίσει για τα επόμενα διαδικαστικά βήματα της υπόθεσης.

