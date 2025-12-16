Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή – Τι υποστηρίζουν οι τρεις καταγγέλλοντες BINTEO

Στο επίκεντρο των τηλεοπτικών συζητήσεων παραμένει τις τελευταίες ημέρες η υπόθεση της προαναγγελθείσας καταγγελίας σε βάρος γνωστού τραγουδιστή, με τον Γιώργο Λιάγκα να επανέρχεται σήμερα στο θέμα, δίνοντας νέες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μηνύσεων που φέρονται να κατατεθούν.

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε εξαρχής ότι ο τραγουδιστής για τον οποίο γίνεται λόγος δεν είναι ο Στέλιος Ρόκκος, ούτε πρόκειται για πρόσωπο με καταγωγή από νησί, όπως είχε αρχικά υπονοηθεί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τρία διαφορετικά άτομα φέρονται έτοιμα να κινηθούν νομικά, με την πρώτη μήνυση να αναμένεται –εκτός απροόπτου– να κατατεθεί άμεσα.

Η πρώτη καταγγελία, όπως περιγράφηκε, αφορά πρώην μουσικό που συνεργαζόταν με τον τραγουδιστή σε νυχτερινό κέντρο και αναμένεται να κάνει λόγο για ασέλγεια και σεξουαλική παρενόχληση, χωρίς αναφορά σε βιασμό. Οι ισχυρισμοί φέρονται να σχετίζονται με άσεμνες εκφράσεις, χειρονομίες και συμπεριφορές εντός καμαρινιού, χωρίς άλλον παρόντα μάρτυρα, ενώ η καταγγελία θα συνοδεύεται από μαρτυρίες δύο ακόμη εργαζομένων του ίδιου χώρου.

Ο δεύτερος φερόμενος καταγγέλλων, ο οποίος κατοικεί σήμερα σε νησί, φέρεται να περιγράφει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που, όπως ισχυρίζεται, ξεκίνησαν σε καμαρίνια και συνεχίστηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο σε ιδιωτικό χώρο. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, θα υποστηρίξει ότι του έγιναν ανήθικες προτάσεις με αντάλλαγμα υποσχέσεις επαγγελματικής ανέλιξης.

Η τρίτη περίπτωση αφορά, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, άτομο που βρέθηκε στο καμαρίνι και κατόπιν στο σπίτι του τραγουδιστή, όπου –όπως φέρεται να ισχυρίζεται– δεν υπήρξε σωματική επαφή, αλλά επαναλαμβανόμενα υπονοούμενα και προτάσεις σεξουαλικού χαρακτήρα, γεγονός που του προκάλεσε έντονο φόβο. Ο ίδιος καταγγέλλει ότι αργότερα, σε επαγγελματικό επίπεδο, αποκλείστηκε από συνεργασία χωρίς επίσημη αιτιολογία.





Από την πλευρά του φερόμενου ως καταγγελλόμενου τραγουδιστή, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, οι καταγγελίες χαρακτηρίζονται ανυπόστατες και συντονισμένες. Η πλευρά του τραγουδιστή υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σεξουαλική πράξη, αλλά μόνο ισχυρισμοί και υπονοούμενα, τα οποία –όπως εκτιμά– δεν μπορούν να αποδειχθούν, κάνοντας λόγο για απόπειρα εκβιασμού.

Όπως αναφέρθηκε, σε περίπτωση κατάθεσης μηνύσεων, ο τραγουδιστής φέρεται αποφασισμένος να προσφύγει και ο ίδιος στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αναφορά στο Τμήμα Εκβιαστών, με τη νομική του ομάδα να έχει ήδη χαράξει τη στρατηγική της.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και εξελίσσεται σε επίπεδο δηλώσεων και προαναγγελιών, με όλες τις πλευρές να δηλώνουν ότι θα κινηθούν αποκλειστικά μέσω της Δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



