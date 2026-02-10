Καταγγελίες για την καθαριότητα και την φύλαξη στην Υπηρεσία Ασύλου Πάτρας – Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι

Ζητήματα καθαριότητας και φύλαξης στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου, μεταξύ αυτών και στην Πάτρα, θέτουν εργαζόμενοι μέσω κοινής ανακοίνωσης. Όπως υποστηρίζουν, η κατάσταση επηρεάζει τόσο τις συνθήκες εργασίας όσο και την εξυπηρέτηση του κοινού.

10 Φεβ. 2026 12:37
Pelop News

Προβλήματα που αφορούν την καθαριότητα και τη φύλαξη στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου, μεταξύ των οποίων και στην Πάτρα, αναδεικνύουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών και το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 τα συγκεκριμένα γραφεία σε διάφορες πόλεις της χώρας έμειναν χωρίς υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης λόγω λήξης των σχετικών συμβάσεων. Οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ζητώντας λύση στο ζήτημα.

Όπως επισημαίνουν, οι υπηρεσίες φύλαξης επανεκκίνησαν πρόσφατα, ωστόσο –κατά την ίδια ενημέρωση– οι υπηρεσίες καθαριότητας δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί πλήρως. Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία ότι οι υπάρχουσες συμβάσεις έχουν περιορισμένη διάρκεια και ενδέχεται να δημιουργηθεί ξανά το ίδιο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πρακτικές δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία των γραφείων, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις καλούνται οι ίδιοι να καλύψουν ανάγκες καθαριότητας ή να διαχειριστούν ζητήματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του κοινού χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα επισημαίνουν ότι οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφάλεια, την υγιεινή και την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται η ανάγκη για μόνιμη και σταθερή λύση μέσω επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, προκειμένου –όπως αναφέρουν– να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους και σωστή εξυπηρέτηση για το κοινό.

