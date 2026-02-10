Καταγγελίες για την καθαριότητα και την φύλαξη στην Υπηρεσία Ασύλου Πάτρας – Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι

Προβλήματα που αφορούν την καθαριότητα και τη φύλαξη στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου, μεταξύ των οποίων και στην Πάτρα, αναδεικνύουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών και το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 τα συγκεκριμένα γραφεία σε διάφορες πόλεις της χώρας έμειναν χωρίς υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης λόγω λήξης των σχετικών συμβάσεων. Οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ζητώντας λύση στο ζήτημα.

Όπως επισημαίνουν, οι υπηρεσίες φύλαξης επανεκκίνησαν πρόσφατα, ωστόσο –κατά την ίδια ενημέρωση– οι υπηρεσίες καθαριότητας δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί πλήρως. Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία ότι οι υπάρχουσες συμβάσεις έχουν περιορισμένη διάρκεια και ενδέχεται να δημιουργηθεί ξανά το ίδιο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πρακτικές δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία των γραφείων, σημειώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις καλούνται οι ίδιοι να καλύψουν ανάγκες καθαριότητας ή να διαχειριστούν ζητήματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του κοινού χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα επισημαίνουν ότι οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφάλεια, την υγιεινή και την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται η ανάγκη για μόνιμη και σταθερή λύση μέσω επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, προκειμένου –όπως αναφέρουν– να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους και σωστή εξυπηρέτηση για το κοινό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



