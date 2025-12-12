Καταγγελίες ΝΔ για «ανοιχτές απειλές» σε βουλευτές της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικά υπεύθυνη η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλλουν ότι βουλευτές του κόμματος που συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν λάβει απειλητικά μηνύματα «ωμής βίας», κάνοντας λόγο για σαφείς αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι απειλές αυτές «υπερβαίνουν κάθε όριο σε μια δημοκρατική χώρα» και συνιστούν «εγκληματικές πρακτικές που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές».

Η Νέα Δημοκρατία μεταφέρει ευθεία πολιτική και ηθική ευθύνη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η στάση και η ρητορική της «λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής» τέτοιων ενεργειών. «Εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή της ΝΔ, η ευθύνη θα τη βαρύνει προσωπικά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές καταγγέλλουν επίσης ότι συνεργάτες της κ. Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της εξεταστικής επιτροπής, «παρακολουθώντας βουλευτές» και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες. «Πρακτικές που παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους και δεν συνάδουν με το Κοινοβούλιο», σημειώνουν, καλώντας τον κ. Καζαμία –ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα ως εκπρόσωπος της κ. Κωνσταντοπούλου– να της μεταφέρει «αυτολεξεί όσα ειπώθηκαν».

«Η ευθύνη δεν μετατίθεται ούτε συγκαλύπτεται», τονίζουν οι πηγές της ΝΔ, προσθέτοντας ότι το κόμμα δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, εκφοβισμό ή «παρακρατικές μεθοδεύσεις» και ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε θεσμικό και νομικό μέσο για την προστασία των βουλευτών του.

Δείτε τα μηνύματα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



