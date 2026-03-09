Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη

Η είδηση του θανάτου της Σοφίας Χρηστίδου, καθηγήτριας Αγγλικής Φιλολογίας με πολυετή και διακεκριμένη πορεία στην εκπαίδευση, προκάλεσε θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Η 57χρονη εκπαιδευτικός έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλευόμενη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Η Σοφία Χρηστίδου διέθετε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, γνώριζε επτά ξένες γλώσσες, και υπήρξε εκδότρια, μεταφράστρια και διερμηνέας. Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλάμβανε πλήθος δημοσιεύσεων, συγγραφικό έργο και διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Το γεγονός ότι η έμπειρη εκπαιδευτικός νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ αλλά και η είδηση του θανάτου της, προκάλεσαν καταγγελίες στα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με τις οποίες το τελευταίο διάστημα η 57χρονη αντιμετώπιζε έντονη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο και το εγκεφαλικό επεισόδιο ήρθε μετά από την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα να διδάξει.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναρτήσεις, η εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε δύσκολες καταστάσεις εκφοβισμού μέσα στη σχολική τάξη από μαθητές, ενώ ρίχνουν ευθύνες και στη διεύθυνση του σχολείου λέγοντας ότι «μετέτρεψαν το θύμα σε θύτη, διαστρέφοντας σε προβληματική διδασκαλία το μαθητικό μπούλινγκ σε βάρος της Σοφίας Χρηστίδου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός πράγματι παραπέμφθηκε σε υγειονομική επιτροπή, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα η οικογένειά της να κινηθεί νομικά.

Από την πλευρά του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της εκπαιδευτικού, κάνοντας στη συνέχεια λόγο για «δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών».

Η ανακοίνωση των γονέων: «Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ ,οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών.

Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών ,των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές.

Με εκτίμηση

Οι γονείς»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



