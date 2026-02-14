Καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε την ζωή του!

Δυστυχώς κατέληξε ο 5χρονος άνδρας από την Αρχαία Ολυμπία, ο οποίος καταπλακώ8ηκε από τρακτέρ και μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πύργου.

SOS από το Κατάκολο, έπεσε από το βουνό βράχος, 40 τόνων! ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ilialive ο 54χρονος εκτελούσε εργασίες σε χωράφι, όταν υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες, το τρακτέρ του ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Συγχωριανοί του τον απεγκλώβισαν και ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Παράλληλα τον εβαλαν σε καρότσα αγροτικού για να κερδίσουν χρόνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού να τον μεταφέρουν έως ότου συναντήσουν το ασθενοφόρο.

Όπως και έγινε στο δρόμο προς Λαντζόι.

