Κατάψυξη: Μάθε για πόσο καιρό μπορείς να διατηρήσεις τα διάφορα είδη κρέατος

Από την κατάψυξη και το ψυγείο έως τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα στο ντουλάπι, υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε για την ασφαλή αποθήκευση του βοείου κρέατος, του χοιρινού των πουλερικών και των ψαριών.

Κυρίως το καλοκαίρι μπορεί να φανταστείτε τον εαυτό σας να κουβαλάτε γεμάτες πιατέλες με χοτ ντογκ και ζουμερά μπιφτέκια αλλά με την άνοδο της θερμοκρασίας και τα μπάρμεκιου που διαρκούν από το πρωί έως το βράδυ, σίγουρα δεν είναι ώρα να χαλαρώσετε και να μην ακολουθείται τα σημαντικά, βασισμένα στην επιστήμη πρότυπα ασφάλειας για τα τρόφιμα. Κάθε χρόνο, 48 εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν από τροφική δηλητηρίαση, είτε σε εστιατόριο είτε στο σπίτι τους, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Δεν είναι απολύτως σαφές πόσες από αυτές τις περιπτώσεις συμβαίνουν στο σπίτι. Οι ερευνητές λένε ότι μπορεί να είναι οπουδήποτε από 12 τοις εκατό έως και 80 τοις εκατό. Αλλά ανεξάρτητα από τα στατιστικά στοιχεία, εξαρτάται από εσάς να αποθηκεύετε και να χειρίζεστε με ασφάλεια τα τρόφιμά σας στο σπίτι, μεταδίδει το Health Line.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) υπάρχουν δύο είδη βακτηρίων που μπορούν να αναπτυχθούν στα τρόφιμα σας:

Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση των κανόνων για την ασφαλή αποθήκευση των τροφίμων θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε το φαγητό που τρώτε τόσο νόστιμο όσο και ασφαλές. Έτσι, αν αναρωτιέστε πόσο καιρό μπορείτε να διατηρήσετε μία μπριζόλα στο ψυγείο ή αν αυτή η κονσέρβα τόνου στο ντουλάπι σας εξακολουθεί να είναι αρκετά καλή, δείτε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε:

Όποιο κι αν είναι το κρέας – βόειο, κοτόπουλο, χοιρινό ή ψάρι – μπορείτε να το αποθηκεύσετε με ασφάλεια όσο το δυνατόν περισσότερο στην κατάψυξη. Αυτό συμβαίνει επειδή μπορείτε να καταψύξετε με ασφάλεια τα κρέατα επ’ αόριστον. Σύμφωνα με τις οδηγίες του USDA για την κατάψυξη και την ασφάλεια των τροφίμων, η κατάψυξη αυτών των τροφίμων στους -18°C απενεργοποιεί μικρόβια όπως βακτήρια, μύκητες και μούχλα, καθώς και επιβραδύνει τη δραστηριότητα των ενζύμων – όλα αυτά που μπορούν να κάνουν το φαγητό σας να χαλάσει.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερος τρόπος για την ασφαλή κατάψυξη του κρέατος. Ωστόσο, η απομάκρυνση της υγρασίας από τον χώρο αποθήκευσης – μπόλ ή σακουλάκια – σίγουρα βοηθά στη διατήρηση της φρέσκιας γεύσης αυτών των τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν τελικά τα ξεπαγώσετε και τα μαγειρέψετε. Έτσι, ενώ μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια αυτά τα τρόφιμα στην αρχική τους συσκευασία, το USDA συνιστά να προσθέσετε άλλο ένα στρώμα πλαστικής μεμβράνης ή φύλλου πριν βουτήξετε τα κρέατά σας από την κατάψυξη.

Αυτό το επιπλέον στρώμα θα βοηθήσει να κρατήσει έξω την υγρασία και να διατηρήσει αυτά τα τρόφιμα φρέσκα. Η κατάψυξη των κρεάτων όταν είναι όσο το δυνατόν πιο φρέσκα βοηθά επίσης στη διατήρηση της γεύσης και των θρεπτικών συστατικών. Μπορείτε ακόμη και να καταψύξετε με ασφάλεια τα αποψυγμένα κρέατα που δεν προλάβατε να τα μαγειρέψετε.

Αυτό προϋποθέτει ότι τα ξεπαγώσατε σωστά στην αρχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις οδηγίες του USDA, μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχουν μείνει έξω από το ψυγείο για περισσότερο από δύο ώρες ή μία ώρα σε θερμοκρασίες άνω των 32°C.

Ενώ πρακτικά μπορείτε να αφήσετε στον καταψύκτη σας κρέατα και ψάρια για μια χιλιετία, πιθανότατα δεν πρέπει να διατηρείτε αυτά τα τρόφιμα στην κατάψυξή σας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (εκτός αν σας αρέσει να τρώτε κρέας με γεύση δέρματος παπουτσιών). Το να καταψύχετε τα άψητα κρέατα και τα ψάρια σας είναι μια ασφαλής πρακτική, αλλά κάποια στιγμή δεν είναι πλέον νόστιμη.

Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τα συνιστώμενα χρονικά όρια από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) και το USDA για την κατάψυξη τεμαχίων κρέατος και θαλασσινών. Είτε ακολουθείτε αυτά τα χρονικά όρια είτε διατηρείτε αυτά τα τρόφιμα κατεψυγμένα για πολύ περισσότερο, ο καταψύκτης θα είναι πάντα το ασφαλέστερο στοίχημά σας. Τα ωμά κρέατα και τα ψάρια διαρκούν πάντα περισσότερο στην κατάψυξη από ό,τι στο ψυγείο.

Εκτός από τις οδηγίες αποθήκευσης τροφίμων, είναι εξίσου σημαντικό να φροντίζετε να ξεπαγώνετε αυτά τα τρόφιμα μόλις τα βγάλετε από την κατάψυξη. Οι οδηγίες του USDA για την ασφαλή απόψυξη λένε ότι πρέπει να ξεπαγώνετε κατεψυγμένα κρέατα μόνο στο ψυγείο ή σε μια στεγανή πλαστική σακούλα βυθισμένη σε κρύο νερό.

Αυτό συμβαίνει επειδή η απόψυξη αυτών των τροφίμων σε θερμοκρασία δωματίου επιτρέπει στα βακτήρια να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα. Και καθώς ξεπαγώνετε αυτά τα παγωμένα κρέατα στο ψυγείο, θέλετε επίσης να βεβαιωθείτε ότι δεν στάζουν σε τίποτα άλλο καθώς ξεπαγώνουν. Το ίδιο ισχύει και για το μαρινάρισμα του ωμού κρέατος στο ψυγείο. Τοποθετήστε το κρέας σε σκεπασμένο σκεύος για να μην χυθεί.

Πέρα από την κατάψυξη, τα κονσερβοποιημένα κρέατα και τα ψάρια σας προσφέρουν επίσης πολύ μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης: μεταξύ δύο και πέντε ετών. Αυτό προϋποθέτει ότι αποθηκεύετε αυτά τα τρόφιμα στις κατάλληλες συνθήκες.

Ωστόσο, οι επιλογές σας για κονσέρβες κρεάτων και ψαριών είναι πιο περιορισμένες από αυτές που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κατάψυξη ή στο ψυγείο σας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα κονσερβοποιημένα κρέατα και τα ψάρια τείνουν να διατίθενται σε πολύ συγκεκριμένη μορφή, όπως το Spam, μια κονσέρβα γαύρου ή κονσέρβα τόνου.

Η κονσερβοποίηση περιλαμβάνει μια διαφορετική διαδικασία για να διατηρήσετε το φαγητό σας ασφαλές. Το φαγητό θερμαίνεται για να σκοτώσει τα βακτήρια και στη συνέχεια σφραγίζεται με κενό για να δημιουργηθεί ένα αποστειρωμένο περιβάλλον και να αποτραπεί η ανάπτυξη νέων βακτηρίων.

Υπάρχουν πολύ λίγα παραδείγματα όπου το ψυγείο είναι η καλύτερη επιλογή αποθήκευσης πάνω από τον καταψύκτη σας ή τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα στο ντουλάπι σας, αλλά αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν. Η FDAT συνιστά να παραλείψετε να καταψύξετε έτοιμα κρέατα και να τα βάζετε στο ψυγείο μόνο πριν τα μαγειρέψετε. Επίσης, το USDA λέει ότι η μαγιονέζα, οι σάλτσες κρέμας και τα μαρούλια δεν παγώνουν καλά. Μην καταψύχετε αυτά τα τρόφιμα ή τυχόν κρέατα που έχουν παρασκευαστεί με αυτά.

