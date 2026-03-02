Κατάρ για Ιράν: «Μια τέτοια επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη»

Οι επιθέσεις από το Ιράν συνεχίζονται καθώς η Τεχεράνη έχει βάλει στόχο τις  αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και το Κατάρ

Κατάρ για Ιράν: «Μια τέτοια επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη»
02 Μαρ. 2026 12:27
Pelop News

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου εξωτερικών του Κατάρ ανάφερε σε δήλωση του πως «το Ιράν πρέπει να πληρώσει το τίμημα για αυτή την κατάφωρη επίθεση εναντίον του λαού του και τονίζει ότι μια επίθεση σαν και αυτή δεν μπορεί να μείνει χωρίς αντίποινα».

Οι επιθέσεις από το Ιράν συνεχίζονται καθώς η Τεχεράνη έχει βάλει στόχο τις  αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και το Κατάρ.

Όπως είχε προειδοποιήσει, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς που εξαπολύουν εναντίον του οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Σάββατο, το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα επανειλημμένα.

Οι περισσότερες από αυτές τις ενέργειες στην περίπτωση των χωρών του Κόλπου είχαν στόχο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
