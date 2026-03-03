Κατάρ: «Τέτοιες επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είπε, ακόμα, ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για μέλη της Μοσάντ που δραστηριοποιούνται κρυφά στη χώρα

03 Μαρ. 2026 12:55
Pelop News

Στην αντεπίθεση περνά το Κατάρ, καθώς ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ξεκαθάρισε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πως η χώρα του δεν ενημερώθηκε από το Ιράν για τις επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις, προσθέτοντας πως παρά τις προκλήσεις, το Κατάρ παραμένει έτοιμο να ανταποκριθεί με σθένος σε κάθε απειλή και ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση.

«Η χώρα μας δεν ειδοποιήθηκε από το Ιράν για τις επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας την έλλειψη επικοινωνίας από την πλευρά της Τεχεράνης.


Επιπλέον, ανέφερε ότι τα ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν χθες παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Κατάρ παρά τις προειδοποιήσεις που τους είχαν δοθεί. «Τα ιρανικά αεροσκάφη κατευθύνονταν προς την Ντόχα πριν στοχοποιηθούν», πρόσθεσε ο αλ-Ανσάρι, ενώ σημείωσε πως η χώρα του συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των μελών του πληρώματος των αεροσκαφών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είπε, ακόμα, ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για μέλη της Μοσάντ που δραστηριοποιούνται κρυφά στη χώρα.

«Το απόθεμά μας σε πυραύλους αναχαίτισης δεν έχει εξαντληθεί και έχουμε αρκετούς για να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη απειλή» σημείωσε επίσης ο αλ-Ανσάρι.

