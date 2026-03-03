Κατάρ: «Τέτοιες επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες»

Στην αντεπίθεση περνά το Κατάρ, καθώς ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ξεκαθάρισε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πως η χώρα του δεν ενημερώθηκε από το Ιράν για τις επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις, προσθέτοντας πως παρά τις προκλήσεις, το Κατάρ παραμένει έτοιμο να ανταποκριθεί με σθένος σε κάθε απειλή και ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση.

«Η χώρα μας δεν ειδοποιήθηκε από το Ιράν για τις επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας την έλλειψη επικοινωνίας από την πλευρά της Τεχεράνης.

BREAKING : Fujairah oil field of United Arab Emirates (UAE) under attack. At least 2 Iranian missiles & drones hit the facility, just a while ago. pic.twitter.com/V6IULI7dSD — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) March 3, 2026



Επιπλέον, ανέφερε ότι τα ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν χθες παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Κατάρ παρά τις προειδοποιήσεις που τους είχαν δοθεί. «Τα ιρανικά αεροσκάφη κατευθύνονταν προς την Ντόχα πριν στοχοποιηθούν», πρόσθεσε ο αλ-Ανσάρι, ενώ σημείωσε πως η χώρα του συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των μελών του πληρώματος των αεροσκαφών.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είπε, ακόμα, ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για μέλη της Μοσάντ που δραστηριοποιούνται κρυφά στη χώρα.

«Το απόθεμά μας σε πυραύλους αναχαίτισης δεν έχει εξαντληθεί και έχουμε αρκετούς για να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη απειλή» σημείωσε επίσης ο αλ-Ανσάρι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



