Καταρρέει η τοπική οικονομία της Δυτικής Αχαΐας – Τι εξηγεί για τη δραματική κατάσταση ο δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος

Τις τραγικές διαστάσεις που έχει λάβει η καταστροφή στη Δυτική Αχαΐα με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, περιέγραψε ο δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, μιλώντας χθες στον Peloponnisos FM 103,9. Οπως τόνισε, η περιοχή βιώνει μια «πρωτοφανή κοινωνικοοικονομική κρίση», με εκατοντάδες οικογένειες να έχουν χάσει το μοναδικό τους εισόδημα ή αυτό που στηρίζει την διαβίωσή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από τις 15.000 θανατώσεις ζώων στη Δυτική Ελλάδα, οι 12.000 αφορούν μόνο τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Η τοπική αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, αφήνοντας εκατοντάδες κτηνοτρόφους χωρίς δουλειά και χωρίς ελπίδα. «Η αλυσίδα της κτηνοτροφίας έχει σπάσει», σημείωσε ο δήμαρχος, καθώς τα ανεξόφλητα έξοδα για ζωοτροφές και οι ζημιές σε προμηθευτές και τοπικά καταστήματα έχουν παραλύσει την αγορά.

Η φετινή χρονιά ήταν διπλό πλήγμα για την περιοχή, καθώς πέρα από την επιδημία ευλογιάς που οδήγησε σε μαζικές θανατώσεις ζώων, η Δυτική Αχαΐα επλήγη και από καταστροφικές πυρκαγιές. Ο δήμαρχος έκανε λόγο για «ανυπολόγιστες απώλειες» και προειδοποίησε πως «αν δεν υπάρξει άμεση κυβερνητική παρέμβαση, ολόκληρη η τοπική κοινωνία θα βρεθεί σε αδιέξοδο».

Οσον αφορά την κυβερνητική ανταπόκριση, ο κ. Αλεξόπουλος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του: «Μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει καμία αποζημίωση στους πληγέντες, παρά τις υποσχέσεις». Η προτεινόμενη αποζημίωση των 250 ευρώ ανά ζώο θεωρείται εντελώς ανεπαρκής, καθώς δεν καλύπτει ούτε το κόστος ανασύστασης των κοπαδιών. Ζήτησε, μάλιστα, τη δημιουργία ειδικού προγράμματος ανασυγκρότησης και κοινωνικής στήριξης για τις οικογένειες που επλήγησαν.

Σοβαρό ζήτημα παραμένει και η διαχείριση των θανατωμένων ζώων. Η μεταφορά και καύση εκτός περιοχής χρηματοδοτούνται προσωρινά από κονδύλια της Περιφέρειας, όμως τα χρήματα «τελειώνουν». Η ταφή τοπικά δεν επιτρέπεται, τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος καθώς εγκυμονεί κινδύνους μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, και ο Δήμος ζητά επείγον κονδύλι από την κυβέρνηση για να συνεχιστεί η διαδικασία της μεταφοράς για καύση σε κλιβάνους στην Αττική με ασφάλεια.

«Οι άνθρωποι δεν ξέρουν αν θα ξαναγεμίσουν οι στάβλοι τους», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση αγγίζει πλέον όλη την κοινωνία και τον εμπορικό κόσμο. Η Δυτική Αχαΐα, κατέληξε, χρειάζεται άμεση στήριξη, ουσιαστικές αποζημιώσεις και ένα ρεαλιστικό σχέδιο αναζωογόνησης για να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της.

