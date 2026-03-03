Κατασχεμένα ακίνητα: Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις, «ανάσα» σε χιλιάδες οφειλέτες – Ποιες οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια

Μια νέα νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους αλλάζει τις διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων που τελούν υπό κατάσχεση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο. Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να προχωρήσουν σε πώληση δεσμευμένων ακινήτων, με ταυτόχρονη εξασφάλιση είσπραξης μέρους των χρεών μέσω υποχρεωτικής παρακράτησης από το τίμημα.

Μέχρι σήμερα, η ύπαρξη κατάσχεσης μπορούσε να ματαιώσει οποιαδήποτε συμφωνημένη μεταβίβαση, ακόμη και μετά την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας, δημιουργώντας αβεβαιότητα για πωλητές και αγοραστές και περιορίζοντας την κινητικότητα στην αγορά ακινήτων.

Η νέα διαδικασία άρσης κατάσχεσης

Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση προς την ΑΑΔΕ για άρση της κατάσχεσης προκειμένου να μεταβιβάσει το ακίνητο. Η αποδέσμευση συνδέεται με την υποχρεωτική παρακράτηση από το τίμημα πώλησης ποσού που δεν μπορεί να υπολείπεται του 25% του υπολοίπου της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Ο συμβολαιογράφος αναλαμβάνει την παρακράτηση και την άμεση απόδοση του ποσού στην ΑΑΔΕ κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Εάν το τίμημα είναι μικρότερο από το απαιτούμενο ποσοστό, αποδίδεται στο Δημόσιο το σύνολο του τιμήματος και η κατάσχεση αίρεται για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Προϋποθέσεις και κριτήρια

Για να εγκριθεί η άρση, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Το συμφωνηθέν τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης (ή την αντικειμενική αξία αν αυτή είναι υψηλότερη).

Ο οφειλέτης πρέπει να πληροί τα κριτήρια χορήγησης φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Εάν έχουν παρέλθει περισσότερα από 5 έτη από την επιβολή της κατάσχεσης, απαιτείται επικαιροποιημένη εκτίμηση από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή.

Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα εμπράγματα βάρη υπέρ τρίτων πιστωτών (εκτός αν οι οφειλές καλύπτονται από εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις).

Η ΑΑΔΕ εκδίδει άμεσα την απόφαση άρσης εφόσον πληρούνται οι όροι. Το ποσοστό παρακράτησης μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τη φορολογική συμπεριφορά του οφειλέτη και τις δυνατότητες είσπραξης του υπολοίπου, χωρίς όμως να πέφτει κάτω από το 25%.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής, τα έντυπα και τα κριτήρια θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση της ΑΑΔΕ.

