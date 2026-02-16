Κατάσχεση-ρεκόρ 6,6 τόνων κοκαΐνης στον Ειρηνικό

Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί ποτέ στο Ελ Σαλβαδόρ

16 Φεβ. 2026 9:44
Pelop News

Οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ ανακοίνωσαν χθες Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 την κατάσχεση 6,6 τόνων κοκαΐνης σε πλοίο υπό σημαία Τανζανίας, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της χώρας.

Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, τόνισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Πολεμικό Ναυτικό σε απόσταση 380 ναυτικών μιλίων (περίπου 704 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά των σαλβαδοριανών ακτών, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Στο πλοίο εντοπίστηκαν 330 δέματα με συνολικά 6,6 τόνους κοκαΐνης, των οποίων η εκτιμώμενη αξία στην αγορά ανέρχεται σε 165 εκατομμύρια δολάρια. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε έκτακτα έρματα του σκάφους και αποκαλύφθηκαν μετά από έρευνα δυτών του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο πλοίο επέβαιναν δέκα άτομα, τα οποία συνελήφθησαν και κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών:

  • 4 υπήκοοι Κολομβίας
  • 3 υπήκοοι Νικαράγουας
  • 2 υπήκοοι Παναμά
  • 1 υπήκοος Ισημερινού

Διεθνή καρτέλ ναρκωτικών χρησιμοποιούν συχνά λιμάνια της Κεντρικής Αμερικής ως ενδιάμεσους σταθμούς για τη μεταφορά κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ, τη χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση της ουσίας παγκοσμίως. Η επιχείρηση του Ελ Σαλβαδόρ εντάσσεται σε μια σειρά μεγάλων κατασχέσεων στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, το Μεξικό ανακοίνωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό του και η Αμερικανική Ακτοφυλακή πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση στον Ειρηνικό, κατασχέτοντας τόνους κοκαΐνης.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε, στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει θέσει την καταπολέμηση των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του.

