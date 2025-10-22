Κατασχέθηκαν 200 γραμμάρια κάνναβης, μια σύλληψη στον Πύργο

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, συνελήφθη άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα ποσότητας κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν 189 γραμμάρια φούντες κάνναβης και 3,8 γραμμάρια κάνναβης υπολείμματα κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

