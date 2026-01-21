Καταστροφές από θυελλώδεις ανέμους σε Ευηνοχώρι και Ναυπακτία – Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, σχολεία και υποδομές

Ισχυροί άνεμοι και έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τις τελευταίες ημέρες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ναυπακτίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, υποδομές και σχολεία.

Στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, σοβαρά πλήγηκαν περιβόλια με μανταρίνια και πορτοκάλια, με καρπούς να πέφτουν στο έδαφος και δέντρα να τραυματίζονται λίγες ημέρες πριν τη συλλογή τους για την αγορά. Οι αγρότες της περιοχής εκφράζουν ανησυχία, καθώς η απώλεια της σοδειάς συμπίπτει με κρίσιμη περίοδο για το εισόδημά τους, σε ένα ήδη αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον λόγω υψηλού κόστους παραγωγής.

Λόγω των ζημιών, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων. Στο Μεσολόγγι δεν θα λειτουργήσουν στις 22 Ιανουαρίου το 2ο Λύκειο, το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο και το 2ο Γυμνάσιο, ενώ στο Ευηνοχώρι θα παραμείνουν κλειστά το Λύκειο, το Γυμνάσιο και το Δημοτικό Σχολείο στις 22 και 23 Ιανουαρίου. Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού, αλλά και για την αποκατάσταση των ζημιών.

Στη Ναυπακτία, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο Γαλατά και στη Γαβρολίμνη. Στο Γαλατά, κυπαρίσσια και λεύκες ξεριζώθηκαν, μνήματα υπέστησαν φθορές, ενώ η ένταση των ανέμων άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής σε δρόμους και οικιστικές περιοχές. Στη Γαβρολίμνη, οι άνεμοι κατέστρεψαν φράκτη παιδικής χαράς, ενώ στο Κρυονέρι Ναυπακτίας ξηλώθηκαν στέγαστρο και γκρεμίστηκε ο πύργος του ναυαγοσώστη.

Οι αρχές της περιοχής καλούν τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα φαινόμενα συνεχίζονται, και συνεργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών σε καλλιέργειες, σχολεία και κοινόχρηστους χώρους.

πηγή: nafpaktianews

