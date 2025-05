Καταστροφικές φωτιές στον Καναδά: Εκατοντάδες κοινότητες εκκενώνονται ΒΙΝΤΕΟ

Σε πρωτοφανή κατάσταση βρίσκονται πολλές περιοχές του Καναδά, καθώς δασικές πυρκαγιές μεγάλης έκτασης έχουν ήδη οδηγήσει στην εκκένωση περισσότερων από 17.000 κατοίκων στην επαρχία Μανιτόμπα. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο στρατός κινητοποιείται για να βοηθήσει στη μεταφορά των κατοίκων σε ασφαλή σημεία.

Από τις αρχές Μαΐου, οι φλόγες έχουν κατακάψει πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα δάσους – μια έκταση τριπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών στην περιοχή. Αυτές οι πυρκαγιές αποτελούν τις πιο εκτεταμένες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Καναδά, με συνολικά 134 ενεργά μέτωπα σε πολλές επαρχίες όπως το Οντάριο, η Βρετανική Κολομβία, η Αλμπέρτα και η Σασκάτσουαν.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών θα συνεχιστεί με εντονότερο ρυθμό το καλοκαίρι, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

Ο πρωθυπουργός της Μανιτόμπα, Ουάμπ Κίνιου, χαρακτήρισε την τρέχουσα επιχείρηση εκκένωσης ως τη μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων στην επαρχία, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση και οργανωμένη αντίδραση προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός.

The Kenora 20 wildfire in northwestern Ontario ignited on May 12, 2025. The fire has since grown to more than 30,000 hectares as of May 16. #Canada #Manitoba #Ontario #ManitobaWildfire #OntarioWildfire pic.twitter.com/9abqNPndeS

— The Weather Network (@weathernetwork) May 16, 2025