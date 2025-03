Καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Κορέα: 24 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι και ελικόπτερο συντρίβεται εν μέσω κόλασης φωτιάς

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 12 ακόμη έχουν τραυματιστεί σοβαρά στις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται από το Σαββατοκύριακο στη Νότια Κορέα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Πρόκειται για τις χειρότερες φωτιές που έχει ζήσει η χώρα εδώ και δεκαετίες, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «πρωτοφανείς ζημιές» και «κρίσιμη κατάσταση».

Η τραγωδία κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ελικόπτερο που συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της κομητείας Ουισεόνγκ, με τον πιλότο να περιλαμβάνεται στους νεκρούς.

❗️🇰🇷 – At least 16 people have died in wildfires across South Korea as of March 25, 2025.

A massive fire that started in Uiseong, North Gyeongsang Province, has been spreading for four days, reaching Andong, Cheongsong, Juwangsan National Park, Yeongyang, and Yeongdeok.

