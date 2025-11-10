Kατέληξε δημοτικός υπάλληλος, είχε τραυματιστεί εν ώρα εργασίας

Υπέκυψε στα τραύματα του ο 47χρονος δημοτικός υπάλληλος. Επεσε από απορριμματοφόρο και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

10 Νοέ. 2025 9:33
Πένθος στα Παλιάμπελα Αιτωλοακαρνανίας τόπο καταγωγής του 47χρονου, Χρήστου Μητσούρα, του δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, που τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα εργασίας.

Ο 47χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν κατά την διάρκεια της εργασίας του έπεσε από το σκαλί του απορριμματοφόρου και χτύπησε στο κεφάλι του.

Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Λευκάδας όπου και διασωληνώθηκε και στην συνέχεια διακομίσθηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννινων όπου και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε.

Ο εκλιπών ήταν βιοπαλαιστής, ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και πατέρας τριών παιδιών. Η απώλειά του σκορπά βαρύ πένθος σε συγγενείς και φίλους.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ακτίου-Βόνιτσας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέρει:

«Έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Χρήστος Μητσουρας που είχε εργατικό ατύχημα εκτελώντας την εργασία του με το πλήρωμα του απορριμματοφόρου. Ο Χρήστος ήταν 47 ετών, βιοπαλαιστής και πατέρας 3 παιδιών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ακτίου Βόνιτσας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και υπομονή».

