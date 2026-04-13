Κατερίνη: Επιχείρηση διάσωσης έξι σκύλων που είχαν πέσει σε ταμιευτήρα άρδευσης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τα σκυλιά ήταν εξαντλημένα και παρουσίαζαν έντονη αμυντική συμπεριφορά, γεγονός που δυσκόλεψε την επιχείρηση.

13 Απρ. 2026 16:59
Pelop News

Αίσιο φινάλε είχε η επιχείρηση διάσωσης έξι σκύλων που είχαν εγκλωβιστεί σε ταμιευτήρα άρδευσης σε χωριό της Κατερίνη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία συνεργείου περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τα ζώα, τα οποία είχαν βρεθεί μέσα στον ταμιευτήρα κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με την Ξένια Μυόγλου, τα σκυλιά ήταν εξαντλημένα και παρουσίαζαν έντονη αμυντική συμπεριφορά, γεγονός που δυσκόλεψε την επιχείρηση. «Ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και μη συνεργάσιμα, παρουσιάζοντας έντονη αμυντική συμπεριφορά και γρυλίζοντας σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, λόγω της πολύωρης παραμονής τους στο νερό και της καταπόνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες, το συνεργείο περισυλλογής, αξιοποιώντας την εμπειρία του σε παρόμοια περιστατικά, προχώρησε σε προσεκτικούς χειρισμούς, αποφεύγοντας την ένταση και διασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο των ζώων όσο και των διασωστών.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία εξασφάλισε την πρόσβαση στον χώρο και υποστήριξε την επιχείρηση με επαγγελματισμό.

