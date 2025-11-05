Κατέρρευσαν σοβάδες σε σχολείο και έπεσαν στα κεφάλια μαθητών! ΦΩΤΟ

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Πόρτο Ράφτη δύο μικροί μαθητές τραυματίστηκαν όταν κομμάτια σοβά αποκολλήθηκαν από το ταβάνι και έπεσαν στα κεφάλια τους!

Βροχόπτωση, χαλάζι, γέμισε με πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό που συνέβη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Πόρτο Ράφτη σήμερα (05.11.2025), με αποτέλεσμα να χτυπήσουν δύο μαθητές, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα προβλήματα ασφάλειας και συντήρησης στις σχολικές υποδομές.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Κώστας Σωτηρίου» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για «κρατική αδιαφορία και υποχρηματοδότηση» που αφήνουν τα σχολεία «να ρημάζουν».

Όπως επισημαίνεται, το περιστατικό συνέβη μόλις λίγα 24ωρα μετά από έλεγχο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), στις 27 Οκτωβρίου, «όπου υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν καλά».

«Τα ταβάνια πέφτουν στα σχολεία μας από την κρατική αδιαφορία και υποχρηματοδότηση», τονίζει ο Σύλλογος, απαιτώντας άμεσο τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση ασφάλειας σε όλες τις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει «επικίνδυνη και εγκληματική» την απαξίωση των σχολικών κτηρίων, κατηγορώντας την πολιτεία πως «παίζει με τις ζωές παιδιών και εκπαιδευτικών».

