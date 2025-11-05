Βροχόπτωση, χαλάζι, γέμισε με πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίς σήμερα (5/11/2025) το απόγευμα ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το Αστρίτσι, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τους δρόμους της περιοχής σε λευκό τοπίο, καθώς ο καιρός παρουσίασε σημαντική επιδείνωση.

40χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα

Αν και το φαινόμενο διήρκεσε για μικρό χρονικό διάστημα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως σε ελαιόδεντρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς εν μέσω της περιόδου ελαιοσυγκομιδής.



Σύμφωνα με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαλαζόπτωση σημειώθηκε και σε άλλες περιοχές του νησιού, όπως στις Μελέσες του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων αλλά και στα Σίσα.

Την ίδια ώρα, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Φόδελε, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις, με χώματα και πέτρες να πέφτουν στο οδόστρωμα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



