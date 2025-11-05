40χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία

05 Νοέ. 2025 17:46
Pelop News

Άτυχος 40χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα, που σημειώθηκε σήμερα (5/11/2025) το μεσημέρι σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

«Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο στα Βορίζια, ΦΩΤΟ

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 40χρονος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή. Για τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Εορδαίας.
