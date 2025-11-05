40χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα

Άτυχος 40χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα, που σημειώθηκε σήμερα (5/11/2025) το μεσημέρι σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 40χρονος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία – νεκροτομή. Για τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Εορδαίας.

