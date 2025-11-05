«Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο στα Βορίζια, ΦΩΤΟ

Ο εικονολήπτης κρατούσε μακριά την κάμερα προσπαθώντας να την προστατεύσει ενώ επενέβη και ένα άτομο για να σταματήσει τη συμπλοκή

05 Νοέ. 2025 17:33
Pelop News

Τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA δέχτηκε επίθεση, που βρισκόταν στην Κρήτη για να καλύψει το ρεπορτάζ μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια που είχε σαν αποτέλεσμα να αφήσουν την τελευταία τους πνοή ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το συνεργείο της εκπομπής Live News ήταν έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν ο 19χρονος, ένας εκ των τριών που καταζητούνταν για την συμπλοκή και παραδόθηκαν χθες Τρίτη, όταν δέχτηκε επίθεση.

Βορίζια: Η ΕΛΑΣ θεωρεί πως ο γαμπρός του Καργάκη πυροβόλησε με καλάσνικοφ

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι κλειστό αλλά μέσα μένουν δύο οικογένειες. Η δημοσιογράφος Ελευθερία Σπυράκη με εικονολήπτη τον Θοδωρή Ρωμανέα και ηχολήπτη τον Γιάννη Κροντηρά, πήγαν έξω από το ξενοδοχείο και τότε ένας άνδρας κυνήγησε τον εικονολήπτη και τον έριξε στο έδαφος, όπως φαίνεται και στα πλάνα που προβλήθηκαν τον σταθμό. «Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», ακούγεται να λέει ο άνδρας.

Ο εικονολήπτης κρατούσε μακριά την κάμερα προσπαθώντας να την προστατεύσει ενώ επενέβη και ένα άτομο για να σταματήσει τη συμπλοκή.
«Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο στα Βορίζια, ΦΩΤΟ
