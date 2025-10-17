«Κατέβασε το παντελόνι του και την έσπρωξε στον τοίχο», υπόθεση βιασμού σε ψυχιατρική κλινική

Θα αναβιώσει σήμερα (17/10/2025) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η υπόθεση της απόπειρας βιασμού σε βάρος εργαζόμενης σε γνωστή ψυχιατρική κλινική των βορείων προαστίων, τον Ιούλιο του 2018. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ο ιδιοκτήτης της κλινικής, τον οποίο έχουν καταγγέλλει για σεξουαλικές επιθέσεις και άλλες γυναίκες που εργάζονταν στη δομή.

Αυτοί συνελήφθησαν για παιδική πορνογραφία στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, που παρουσιάζει το protothema. gr και το οποίο παραπέμπει σε δίκη τον γνωστό κλινικάρχη, η απόπειρα βιασμού σε βάρος της 45χρονης εργαζόμενης έλαβε χώρα στις 26/07/2018, στο γραφείο του, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη πρόσληψή της.

«Κατέβασε το παντελόνι του και την έσπρωξε στον τοίχο»

«Περί ώρα 19:20, δηλαδή λίγο πριν την αποχώρησή της από την εργασία της, ο κατηγορούμενος κάλεσε την εγκαλούσα στο γραφείο του προκειμένου να τον ενημερώσει, όπως της είπε, για κάποιες ανάγκες της κλινικής σε γενόσημα φάρμακα καθώς ανέμενε κάποιον ιατρικό επισκέπτη.

Ο κατηγορούμενος επέλεξε τη συγκεκριμένη απογευματινή ώρα κατά την οποία η κίνηση εντός των χώρων της κλινικής ήταν μειωμένη. Το γραφείο του έκλεινε με πόρτα ασφαλείας που άνοιγε μόνο από τον ίδιο και τα παράθυρά του δεν άνοιγαν από το εσωτερικό καθώς δεν έφεραν λαβές, ενώ το εσωτερικό του γραφείο ήταν αθέατο από τους άλλους χώρους της κλινικής.

Ο ίδιος δε, παρακολούθησε την κίνηση στους χώρους της κλινικής με εγκατεστημένο στο γραφείο του εσωτερικό σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Η παθούσα μετέβη στο γραφείο του σε εκτέλεση της δικής του εντολής και αμέσως μόλις μπήκε, ο κατηγορούμενος έκλεισε την πόρτα με απότομο και βίαιο τρόπο και κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχό του, επιδεικνύοντας σ’ αυτήν το γεννητικό του όργανο.

Στη συνέχεια με γρήγορες κινήσεις όρμησε προς το μέρος της, την έσπρωξε στον τοίχο και την ακινητοποίησε, θωπεύοντας το στήθος της και τους μηρούς της και προσπαθώντας να τη φιλήσει. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας χυδαίες εκφράσεις την διέταζε να υποκύψει στη γενετήσια ορμή του καθώς σε διαφορετική περίπτωση, θα την απέλυε, καταχρώμενος την εργασιακή σχέση που είχε με τη παθούσα η οποία τον απωθούσε με όλη της δύναμη, φώναζε, τον εκλιπαρούσε να σταματήσει και καλούσε σε βοήθεια.

Ο κατηγορούμενος, ωστόσο, δεν πτοήθηκε από τη διαρκή αντίστασή της και χρησιμοποιώντας τις υπέρτερες σωματικές του δυνάμεις επιχείρησε να διεισδύσει το μόριο του στον κόλπο της και να έρθει σε συνουσία μαζί της αλλά εκείνη κατόρθωσε να διαφύγει από το σημείο όπου την κρατούσε εγκλωβισμένη και άρχισε να χτυπάει την πόρτα του γραφείου του, ζητώντας βοήθεια.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζοντας τη σθεναρή της αντίσταση και φοβούμενος μη γίνει αντιληπτή η συμπεριφορά του, άνοιξε την πόρτα ασφαλείας του γραφείου του και την απελευθέρωσε χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο πολυσέλιδο βούλευμα.

«Θέλει να με εξοντώσει ηθικά και επαγγελματικά»

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής, απολογούμενος κατά την κύρια ανάκριση αρνήθηκε την αποδιδόμενη σε αυτόν κατηγορία και υπέδειξε ως κίνητρο της 45χρονης, την ηθική και επαγγελματική του εξόντωση.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί του κατηγορούμενου, όμως, ουδόλως κρίνονται πειστικοί και συνεπώς είναι απορριπτέοι και αβάσιμοι καθώς ο ίδιος δεν αντιπαράθεσε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να έρχονται σε αντίθεση και να αναιρούν τους ισχυρισμούς της παθούσας.

Ο ίδιος δε, στις εξηγήσεις του κατά την προκαταρκτική εξέταση απέδωσε την ολιγοήμερη παραμονή της εγκαλούσας στην εργασιακή της θέση στην κλινική και την παραίτησή της δύο εβδομάδες μετά, στην αντίθεσή της στο ωράριο εργασίας της.

Η ίδια όμως ήταν ενήμερη για το ωράριο πριν από την πρόσληψή της και συμφώνησε στη τήρηση αυτού όπως προκύπτει από την αναγγελία της πρόσληψής της… Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω οι ενδείξεις που προκύπτουν σε βάρος του κατηγορουμένου για την αξιόποινη πράξη της απόπειρας βιασμού είναι επαρκείς και ικανές να στηρίξουν την κατηγορία σε βάρος του», καταλήγει το δικαστικό συμβούλιο.

«Η εντολέας μου όταν πληροφορήθηκε τις καταγγελίες στις οποίες είχαν προβεί και άλλες γυναίκες – θύματα του κατηγορουμένου βρήκε την δύναμη να αποταθεί στις αρχές και να τον μηνύσει για την απόπειρα βιασμού που τέλεσε σε βάρος της. Η ίδια θεώρησε ηθικό χρέος και προς τον εαυτό της και προς τα υπόλοιπα θύματα να αναφέρει αρμοδίως τα όσα βίωσε από τον κατηγορούμενο ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην επαναλάβει παρόμοιες πράξεις», δηλώνει στο protothema. gr, η δικηγόρος του θύματος, Σοφία Πολυζωγοπούλου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



