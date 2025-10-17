Αυτοί συνελήφθησαν για παιδική πορνογραφία στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη στη σύλληψη δύο μελών σπείρας που δρούσε μέσω διαδικτύου με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων παιδιών και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν σε εκτέλεση ενταλμάτων που εξέδωσαν οι ανακριτικές αρχές. Πρόκειται για 21 ετών Ελληνοαμερικανό, φερόμενο ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, και τον 18χρονο Έλληνα συνεργό του.

Ο πρώτος είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των ΗΠΑ που ζητούσαν την έκδοσή του για να δικαστεί για τις ίδιες πράξεις από αμερικανικό δικαστήριο. Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης απέρριψε δύο μήνες αργότερα το αίτημα των ΗΠΑ, καθώς δέχθηκε ότι ο 21 ετών κατηγορούμενος κατέχει την ελληνική ιθαγένεια και άρα κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων ήταν ημεδαπός, όπως επίσης ότι τα αδικήματα του αμερικανικού κατηγορητηρίου τελέστηκαν στην Ελλάδα και κατά συνέπεια οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν δικαιοδοσία.

Εκείνο το διάστημα ήταν σε εξέλιξη και προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του αλλά και του συνεργού του

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι προσέγγιζαν, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, με σκοπό να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις. Κατα τα αμερικανικά έγγραφα, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση περιγράφεται ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική». Κατά πληροφορίες, φέρει την ονομασία «764» και τα μέλη της στοχεύουν σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 17 ετών, ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο 21χρονος, ο οποίος είχε βρεθεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών που κλήθηκαν να αποφασίσουν για το αίτημα έκδοσης του, είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Πάτησα κάποιο λινκ στο ίντερνετ. Δεν είμαι αρχηγός αυτής της οργάνωσης».

Πλέον θα κληθεί με τον 18χρονο συνεργό του να δώσουν εξηγήσεις στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία, κατά συρροή και από κοινού, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.

