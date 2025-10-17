Mαρτυρία σοκ για το δυστύχημα με 3 νεκρούς στις Αφίδνες: «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Μίλησε ο οδηγός του γερανού που απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα εμπλεκόμενα οχήματα

17 Οκτ. 2025 10:26
Pelop News

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το τροχαίο δυστύχημα με τρεις τους νεκρούς που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν μετωπικά.

Συγκεκριμένα μίλησε ο οδηγός του γερανού που απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα εμπλεκόμενα οχήματα.

«Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια».

Ακούστε τη μαρτυρία του οδηγού του γερανού

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο έγινε όταν ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Μάλιστα το μπροστινό μέρος του ενός ΙΧ έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ τμήματα των δύο αυτοκινήτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.

Στο σημείο διακόπηκε για τουλάχιστον τρεις ώρες η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.


Ακόμη ένας νεκρός σε τροχαίο με μηχανή

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί και άλλο τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Κατά τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή του άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την πρόσκρουση της μηχανής με το φορτηγό, προκλήθηκε φωτιά.

