Φονική καραμπόλα στα διόδια των Αφιδνών και θανατηφόρο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στο Μεγάλο Πεύκο

17 Οκτ. 2025 8:32
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, σε δύο τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν με λίγες ώρες διαφορά στην Αττική και την Αθηνών – Κορίνθου.

Στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, σημειώθηκε περίπου στις 05:50 καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων. Από την σύγκρουση, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και ένας πιο ελαφρά.

Διαβάστε αναλυτικά: Δύο νεκροί σε καραμπόλα τριών οχημάτων στις Αφίδνες – Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών-Λαμίας

Στο ένα όχημα επέβαιναν πέντε άτομα από το Πακιστάν, ενώ στο δεύτερο τζιπ ο οδηγός ήταν Έλληνας. Τα άλλα δύο οχήματα υπέστησαν μόνο υλικές ζημιές.

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί σε δύο θανατηφόρα τροχαία νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε Αφίδνες και Αθηνών-Κορίνθου ΦΩΤΟ Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί σε δύο θανατηφόρα τροχαία νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε Αφίδνες και Αθηνών-Κορίνθου ΦΩΤΟ

Η κυκλοφορία στον παράδρομο έχει διακοπεί, με την παρουσία περιπολικών και ασθενοφόρων για την ασφαλή μεταφορά των τραυματιών στο ΚΑΤ, όπου διακομίστηκαν με τη συνδρομή τεσσάρων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Θανατηφόρο δυστύχημα στην Αθηνών–Κορίνθου

Λίγες ώρες νωρίτερα, περίπου στις 03:00, σημειώθηκε άλλο θανατηφόρο τροχαίο στα 35 χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Μεγάλου Πεύκου.

Δείτε: Τραγικό δυστύχημα στην Αθηνών–Κορίνθου: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, προκαλώντας φωτιά. Ο αναβάτης του δίκυκλου εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και απανθρακώθηκε.

Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι αφού έσβησαν τη φωτιά, ανέσυραν τη σορό και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η σορός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ο θανών.
