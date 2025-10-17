Δύο νεκροί σε καραμπόλα τριών οχημάτων στις Αφίδνες – Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών-Λαμίας

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ υπάρχουν και τραυματίες, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο σημείο, καθώς στο έργο της επιχείρησης διάσωσης συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παραλαμβάνουν τους τραυματίες και απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.

