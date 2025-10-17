Τραγικό δυστύχημα στην Αθηνών–Κορίνθου: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος του Μεγάλου Πεύκου. Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό.

17 Οκτ. 2025 7:13
Pelop News

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος του Μεγάλου Πεύκου.

Λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα, φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στο 35ο χιλιόμετρο του δρόμου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα ο αναβάτης του δικύκλου να εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα και να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν έντεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και ακολούθως ανέσυραν τη σορό του οδηγού.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου αναμένεται η διαδικασία ταυτοποίησης του θανόντος. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

 
