Τραγικό δυστύχημα στην Αθηνών–Κορίνθου: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος του Μεγάλου Πεύκου.

Λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα, φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στο 35ο χιλιόμετρο του δρόμου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα ο αναβάτης του δικύκλου να εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα και να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν έντεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και ακολούθως ανέσυραν τη σορό του οδηγού.

Σορός αγνώστων στοιχείων #ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 35ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής Μεγάλο Πεύκο στην Αττική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025

Η σορός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου αναμένεται η διαδικασία ταυτοποίησης του θανόντος. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



