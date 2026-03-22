Κατεβάζει ρολά η Μυτιλήνη λόγω αφθώδους πυρετού

Σε αναστολή λειτουργίας προχωρούν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου οι υπηρεσίες των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου.

Η λειτουργία τους θα γίνει με προσωπικό ασφαλείας, όπως αποφάσισαν οι Δήμαρχοι Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος.

Η Δευτέρα 23 Μαρτίου κρίνεται μέρα κρίσιμης συνάντησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των επιπτώσεων από τα μέτρα για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, ενώ όπως έγινε γνωστό σε αυτήν θα συμμετέχουν και οι δυο Δήμαρχοι.

Το κλείσιμο των Δήμων πραγματοποιείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας και υποστήριξης των θιγομένων κτηνοτρόφων και παραγωγών της Λέσβου.

