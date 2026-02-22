Καθαρά Δευτέρα 2026: Με τι καιρό θα πετάξουμε χαρταετό

Ο καιρός αύριο Καθαρά Δευτέρα και η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

22 Φεβ. 2026 17:38
Pelop News

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σημαντικά και να διατηρούνται κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα επικρατούν διαστήματα ηλιοφάνειας.

Για αύριο Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται γενικευμένη βελτίωση με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ιδανικές συνθήκες για το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού. Λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο και παροδικά στην Αττική, χωρίς διάρκεια. Στην Κρήτη πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί, με γρήγορη βελτίωση.

  • Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.
  • Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο: 13-14 °C βορειοανατολικά, 15-16 °C στην υπόλοιπη χώρα, τοπικά 17 °C στα Δωδεκάνησα. Παγετός πιθανός νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Τις επόμενες ημέρες 

  • Τρίτη 24/2: Αίθριος στα δυτικά/νότια, αραιές νεφώσεις αλλού με τοπικές βροχές/χιόνια σε Μακεδονία-Θράκη από απόγευμα. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας (15-19 °C).
  • Τετάρτη 25/2: Τοπικές βροχές ανατολικά/νότια, ασθενείς χιονοπτώσεις ορεινά Μακεδονίας-Θράκης. Μικρή πτώση θερμοκρασίας ανατολικά.
  • Πέμπτη-Παρασκευή 26-27/2: Λίγες νεφώσεις ανατολικά/νότια με πιθανές ασθενείς βροχές (κυρίως Κρήτη), γενικά αίθριος αλλού. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5-7 μποφόρ, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

