«Κάθε δεύτερη μέρα κλήση από 13χρονα»: Τα ανησυχητικά στοιχεία του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Σημαντική επιδείνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, όπως αποτυπώνεται και στις κλήσεις που δέχεται καθημερινά για βοήθεια το «Χαμόγελο του Παιδιού». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού, Κώστα Γιαννόπουλο, τα περιστατικά βίας και ψυχικής επιβάρυνσης αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς, με τις κλήσεις να ξεπερνούν τις 500 ημερησίως.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γιαννόπουλος αποκάλυψε ότι, εκτός από τη βία και την ένταση που παρατηρείται στους νέους, πλέον καταγράφεται και αυτοκτονικός ιδεασμός σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «κάθε δεύτερη μέρα δεχόμαστε κλήση από 13χρονα παιδιά που λένε “έχω πάρει χάπια”».

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό μαχαιρώματος 14χρονης, σημείωσε ότι τέτοιες υποθέσεις αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. «Αυτά που βλέπουμε είναι μια παρανυχίδα σε σχέση με όσα πραγματικά συμβαίνουν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο και βαθύτερο.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» στάθηκε στις πολλαπλές αιτίες που συμβάλλουν στην έξαρση του φαινομένου, αναφέροντας τις συνέπειες της πανδημίας και του εγκλεισμού, την οικονομική κρίση, το γενικευμένο αίσθημα φόβου και ανασφάλειας, αλλά και τη βία που τα παιδιά βιώνουν στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. «Τα παιδιά απορροφούν όλα αυτά και τα αναπαράγουν», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και σε μικρές ηλικίες παρατηρείται επικίνδυνος μιμητισμός, με περιπτώσεις παιδιών ακόμη και της Ε’ Δημοτικού να κουβαλούν όπλα.

Αναφερόμενος στις ευάλωτες οικογένειες και στα παιδιά που κακοποιούνται, ο κ. Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι η απλή ανάδειξη των προβλημάτων δεν αρκεί, εάν δεν συνοδεύεται από ουσιαστικές λύσεις και παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το «Χαμόγελο του Παιδιού» στηρίζει σήμερα περίπου 9.000 παιδιά και τις οικογένειές τους μέσω των Κέντρων Στήριξης σε όλη τη χώρα, παρεμβαίνοντας άμεσα σε περιστατικά κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας και παιδιών που βρίσκονται σε συνθήκες εγκατάλειψης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σημασία της πρόληψης, μέσα από δράσεις του Οργανισμού στα σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Όπως σημείωσε, οι διαδραστικές παρεμβάσεις των ψυχολόγων δίνουν στα παιδιά το θάρρος να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και για ζητήματα που στους ενήλικες μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά για τα ίδια είναι καθοριστικά.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού συμπληρώνει τους θεσμούς, δεν τους υποκαθιστά», κατέληξε, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από συνεργασία και συλλογική ευθύνη μπορεί να υπάρξει ουσιαστική απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



