Καθηγήτρια Μουσικής από το Μιζούρι συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις σε μαθητή

Στη σύλληψη μιας 32χρονης καθηγήτριας Μουσικής σε γυμνάσιο για σεξουαλική επίθεση σε μαθητή της προχώρησαν οι αρχές του Μιζούρι των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία τα περιστατικά για τα οποία κατηγορείται η Κάρα Χερνάντεζ σημειώθηκαν πριν από τρία χρόνια, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2022, όταν δίδασκε στο Ronald Thornton Middle School.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail η 32χρονη κατηγορείται ότι υποχρέωσε τον μαθητή να αγγίξει τα γεννητικά της όργανα «με πρόθεση να τον ερεθίσει ή να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές της ορέξεις».

🚨 TEXAS TEACHER ARRESTED FOR ALLEGED SEXUAL RELATIONSHIP WITH STUDENT

Kara Hernandez, 31, was charged with indecency and having an improper relationship with a middle schooler. The incidents reportedly occurred in 2022—she resigned after the district launched an investigation. pic.twitter.com/9T0HNj4KXv

— Irrelevant News (@IrrelevantFeed) April 17, 2025