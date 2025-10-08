Καθίζηση έξι μέτρων στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Προειδοποίηση Λέκκα για κίνδυνο μεγαλύτερης καταστροφής ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρή καθίζηση του εδάφους σημειώθηκε χθες στο χωριό Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και στις αρχές. Το φαινόμενο δημιούργησε κρατήρα βάθους περίπου έξι μέτρων και πλάτους έξι μέτρων, ανάμεσα σε κατοικίες, κάνοντας τη γη κυριολεκτικά να «ανοίξει».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, η καθίζηση σχετίζεται με έντονα υδρομετεωρολογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα που έχουν επηρεάσει το υπέδαφος της περιοχής.

«Η περιοχή βρίσκεται σε ζώνη με πετρώματα εύκολα διαβρώσιμα, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα τέτοιων φαινομένων», δήλωσε ο καθηγητής στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας πως «παρόμοιες καθιζήσεις έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν από το Αιτωλικό έως την Αμφιλοχία».

Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο, αλλά παραμένει μεγάλη η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής, ειδικά μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή άλλες φυσικές μεταβολές. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στη Λέσβο, όπου η αποκόλληση βράχων οφειλόταν σε έντονη βροχόπτωση».





Ευτυχώς, στην περίπτωση των Φυτειών δεν σημειώθηκαν ζημιές στα γειτονικά σπίτια, τα οποία συνεχίζουν να κατοικούνται κανονικά. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή, καθώς τυχόν ρωγμές σε σπίτια, δρόμους ή πεζοδρόμια μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις καθίζησης.





Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επανέλαβε την ανάγκη θεσμικού ελέγχου στατικότητας όλων των κτιρίων στη χώρα, με την καθιέρωση πιστοποιητικού αντοχής που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών. «Η πρόληψη είναι δύσκολη και απαιτεί σημαντικούς πόρους, ωστόσο η παρακολούθηση ρωγμών μπορεί να σώσει ζωές», τόνισε χαρακτηριστικά.

