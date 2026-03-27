Καθοριστικές αποφάσεις για τον Οδοντωτό: Ο Κυρανάκης κάλεσε Περιφέρεια και Δήμους
Η συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα και οι φορείς ελπίζουν σε ευχάριστα. «Κλειδί» η μελέτη από τον ΙΓΜΕ για την ασφαλή επαναλειτουργία
Με την ελπίδα να υπάρξουν ευχάριστες εξελίξεις στο θέμα του οδοντωτού σιδηροδρόμου, ο οποίος από τις αρχές Μαρτίου βρίσκεται εκτός λειτουργίας, φορείς της Αχαΐας θα μεταβούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, στο υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε έκτακτη σύσκεψη.
Ο Κώστας Κυρανάκης, στην απάντησή του σε πρόσφατη ερώτηση βουλευτών σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού, έθεσε ευθέως ζήτημα ασφάλειας του συρμού και πιθανότητας κινδύνων για τους επιβάτες.
