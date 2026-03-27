Καθοριστικές αποφάσεις για τον Οδοντωτό: Ο Κυρανάκης κάλεσε Περιφέρεια και Δήμους

Η συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα και οι φορείς ελπίζουν σε ευχάριστα. «Κλειδί» η μελέτη από τον ΙΓΜΕ για την ασφαλή επαναλειτουργία

27 Μαρ. 2026 10:00
Με την ελπίδα να υπάρξουν ευχάριστες εξελίξεις στο θέμα του οδοντωτού σιδηροδρόμου, ο οποίος από τις αρχές Μαρτίου βρίσκεται εκτός λειτουργίας, φορείς της Αχαΐας θα μεταβούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, στο υπουργείο  Μεταφορών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε έκτακτη σύσκεψη.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος έχει καλέσει την Περιφέρεια, καθώς και τους δύο εμπλεκόμενους δήμους, τον Δήμο Αιγιαλείας και τον Δήμο Καλαβρύτων, ενώ δεν αποκλείεται να κληθούν και βουλευτές Αχαΐας. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του υπουργείου και θα ξεκινήσει στις 13:30.

Από την πλευρά της Περιφέρειας, αναμένεται να συμμετάσχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, μαζί με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο και τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη.

Θα συναντηθούν εκ νέου με τον Κυρανάκη οι εκπρόσωποι των Δήμων Αιγιαλείας-Καλαβρύτων

Από τον Δήμο Αιγιαλείας θα δώσει το «παρών» ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ενώ από τον Δήμο Καλαβρύτων δεν θα παραστεί ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος, καθώς έχει προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό.

Τον Δήμο Καλαβρύτων αναμένεται να εκπροσωπήσει είτε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάκης Βαρβιτσιώτης, είτε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ευθύμης Τζόβολος, κάτι που θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας.

Οι τρεις φορείς αναμένουν ενημέρωση από τον Κυρανάκη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να επαναλειτουργήσει ο Οδοντωτός.

Κεντρικό θέμα της σύσκεψης θα αποτελέσει η εκπόνηση γεωλογικής μελέτης από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οδηγήσει στη διακοπή λειτουργίας της γραμμής, αλλά και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την ασφαλή επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του Κυρανάκη με τον περιφερειάρχη, ο υπουργός ζήτησε να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τη μελέτη.

Η πλευρά της Περιφέρειας, παρότι θεσμικά δεν έχει σχετικό ρόλο, εμφανίζεται θετική και θα καλύψει το κόστος της μελέτης, προκειμένου να αρθεί το εμπόδιο που καθυστερεί την επαναλειτουργία του τρένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του υπουργείου αναμένεται να παρουσιάσει στους φορείς τον «οδικό χάρτη» με τα βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια ο Οδοντωτός. Αυτό είναι κάτι που ζητούν και οι δήμοι, δηλαδή ένα σαφές χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Πρόθεση του υπουργού είναι, πέρα από την ενημέρωση, να υπάρξει κατανομή αρμοδιοτήτων στους φορείς, οι οποίοι σε συνεργασία με το υπουργείο θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει ασφαλής εκτίμηση για τον χρόνο επαναλειτουργίας του Οδοντωτού. Ωστόσο, δεδομένου ότι απαιτείται η εκπόνηση μελέτης θεωρείται βέβαιο ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις-τέσσερις μήνες για την ολοκλήρωσή της και, στη συνέχεια, την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών.

Τα 17 περιστατικά και το κύκνειο άσμα

Ο Κώστας Κυρανάκης, στην απάντησή του σε πρόσφατη ερώτηση βουλευτών σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού, έθεσε ευθέως ζήτημα ασφάλειας του συρμού και πιθανότητας κινδύνων για τους επιβάτες.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μόνο μέσα στο 2025 καταγράφηκαν 25 περιστατικά διακοπής της λειτουργίας.

Από αυτά:

>17 περιστατικά οφείλονταν σε αστοχίες του τροχαίου υλικού και σε διάφορες άλλες αιτίες,

>1 περιστατικό αφορούσε πρόβλημα της σιδηροδρομικής υποδομής,

>7 περιστατικά σχετίζονταν με πτώσεις βράχων ή κατολισθήσεις.

Η εικόνα αυτή δημιούργησε έντονη ανησυχία και προβληματισμό.

Το περιστατικό που λειτούργησε ως καταλύτης

Η κατάσταση κορυφώθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, όταν συρμός του Οδοντωτού ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Νιαμάτων, σε σημείο δύσκολα προσβάσιμο.

Στο τρένο επέβαιναν 77 επιβάτες και 8 εργαζόμενοι. Αρχικά επιχειρήθηκε η προσέγγιση του σημείου από εφεδρική αμαξοστοιχία. Ωστόσο, ούτε αυτή κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία λόγω νέας βλάβης.

Τελικά, χρειάστηκε η παρέμβαση δυνάμεων της Πυροσβεστικής και της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Μετά από περίπου τρεις ώρες, όλοι επέστρεψαν με ασφάλεια στο Διακοπτό.

Το περιστατικό προκάλεσε τετραήμερη διακοπή λειτουργίας της γραμμής και άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια του δικτύου.

Αυτό αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα της απόφασης του υπουργείου να βάλει «λουκέτο» στον ιστορικό συρμό, με την απόφαση να θεωρείται ειλημμένη ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Προφανώς, ο λόγος που άργησε να ανακοινωθεί η απόφαση ήταν η ολοκλήρωση των εορτασμών για την επέτειο των 130 ετών, με πλούσιες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Μαρτίου από τον Δήμο Καλαβρύτων και το υπουργείο δεν ήθελε να χαλάσει το κλίμα γιορτής.

Τι γίνεται με τη μελέτη του Πανεπιστημίου για τον Οδοντωτό

Κοινή ερώτηση σε τρεις υπουργούς, Υποδομών-Μεταφορών, Περιβάλλοντος κατέθεσαν τέσσερις βουλευτές των Δημοκρατών, οι Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη, Μιχαήλ Χουρδάκης και Ραλλία Χρηστίδου επισημαίνοντας ότι υπάρχουν «πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης για την επ’ αόριστον αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού».

Στην ερώτησή τους ζητούν να μάθουν τι έγινε η μελέτη που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2024 και ποια έργα πρόληψης έγιναν στην γραμμή από το 2019 ως σήμερα.

«Η επιλογή αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δημόσιες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στα Καλάβρυτα είχε ανακοινώσει αναβάθμιση της γραμμής και προοπτική προέκτασης έως την Αγία Λαύρα. Η ίδια κυβέρνηση που υποσχόταν αναβάθμιση εμφανίζεται να υπογράφει τον ενταφιασμό μιας ιστορικής γραμμής 130 ετών» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ερώτηση των βουλευτών, ενώ προσθέτει: «Ποια συγκεκριμένα έργα πρόληψης κατολισθήσεων, αντιδιαβρωτικής προστασίας και ενίσχυσης της υποδομής υλοποιήθηκαν από το 2019 έως σήμερα στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα»;

ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ

Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο αχαιός ευρωβουλευτής της Νίκης Νίκος Αναδιώτης ο οποίος με δηλώσεις του τόνισε: «Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού-Καλαβρύτων είναι ένα ιστορικό τεχνικό μνημείο και πολιτιστική κληρονομιά που συνδέει την περιοχή με την ιστορία και την οικονομία της. Η αιφνίδια αναστολή της λειτουργίας του προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των επιβατών και απαιτεί άμεση παρέμβαση και συντήρηση από τις αρμόδιες αρχές. Η ΝΙΚΗ, μέσω του ευρωβουλευτή της, Νίκου Αναδιώτη, ενώνει τη φωνή της με τους κατοίκους για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της προστασίας του Οδοντωτού».

