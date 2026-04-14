Κατήγγειλε ότι ο πατριός της ασέλγησε σε βάρος της, ενώ κοιμόταν

Στη Χαλκίδα άνδρες της ΕΛΑΣ ερευνούν μία πολύ σοβαρή καταγγελία για ασέλγεια. Συγκεκριμένα, μία 21χρονη κατονόμασε τον πατριό της ότι μπήκε στο δωμάτιό της τη στιγμή που κοιμόταν και ασέλγησε σε βάρος της.

Η νεαρή κοπέλα προσήλθε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα της Χαλκίδας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14.04.2026), περίπου στις 04:20, για να καταθέσει με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν στο σπίτι της λίγη ώρα νωρίτερα με δράστη τον πατριό της.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ενόρκως στους αστυνομικούς, ο 40χρονος άνδρας πήγε στο σπίτι της περίπου στις 02:07 τα ξημερώματα. Εκείνη τη στιγμή η κοπέλα βρισκόταν στο δωμάτιό της και κοιμόταν.

Όπως περιέγραψε η νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης φέρεται να προέβη σε βάναυσες ασελγείς χειρονομίες εις βάρος της, παραβιάζοντας τον προσωπικό της χώρο και προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της με τον πλέον απρεπή τρόπο.

Η 21χρπονη περιέγραψε με σαφήνεια τις κινήσεις του πατριού της, ζητώντας την άμεση ποινική του δίωξη.

Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης κατάθεσης, οι αστυνομικές αρχές ενεργοποίησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναζήτηση του 40χρονου.

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνονται σε πιθανά σημεία όπου μπορεί να έχει αναζητήσει καταφύγιο ο ύποπτος, με σκοπό τη σύλληψή του πριν την εκπνοή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά σε αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Οι υπηρεσίες έχουν ήδη κοινοποιήσει το σήμα αναζήτησης σε όλα τα περιπολικά της περιοχής, καθώς η προθεσμία για το αυτόφωρο λήγει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 15 Απριλίου.

Μέχρι αυτή την ώρα (σ.σ. 21:52), ο άνδρας παραμένει ασύλληπτος.

