Κάτω Αχαΐα: Ανδρας συνελήφθη για εκτόξευση βεγγαλικών από ταράτσα σπιτιού
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην Κάτω Αχαΐα, όταν άνδρας εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί βεγγαλικά από ταράτσα κατοικίας. Η παρέμβαση της Αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψή του.
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής παρέμβασης διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έκανε χρήση βεγγαλικών από ταράτσα οικίας, χρησιμοποιώντας συσκευή εκτόξευσης φωτοβολίδων. Τα βεγγαλικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.
