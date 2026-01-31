Κάτω Αχαΐα: Ανδρας συνελήφθη για εκτόξευση βεγγαλικών από ταράτσα σπιτιού

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής παρέμβασης διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έκανε χρήση βεγγαλικών από ταράτσα οικίας, χρησιμοποιώντας συσκευή εκτόξευσης φωτοβολίδων. Τα βεγγαλικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



