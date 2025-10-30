Κάτω Αχαΐα: Έστησε γλέντι στη μέση του δρόμου και κατέληξε με χειροπέδες

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί στην Κάτω Αχαΐα, όταν διαπίστωσαν ότι ένας άνδρας είχε κλείσει τον δρόμο μπροστά από το σπίτι του για να στήσει τραπέζια και καρέκλες, στο πλαίσιο γαμήλιας εκδήλωσης. Το αυτοσχέδιο γλέντι κατέληξε με χειροπέδες.

30 Οκτ. 2025 11:13
Pelop News

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες το βράδυ στην Κάτω Αχαΐα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, καθώς είχε προχωρήσει σε μια μάλλον… ανορθόδοξη προετοιμασία γαμήλιας γιορτής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης τοποθέτησε τραπεζοκαθίσματα στη μέση του δρόμου, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το γλέντι μπροστά από την οικία του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο ύστερα από καταγγελίες περιοίκων και συνέλαβαν τον άνδρα, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

 
