Κάτω Αχαΐα: Έστησε γλέντι στη μέση του δρόμου και κατέληξε με χειροπέδες

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες το βράδυ στην Κάτω Αχαΐα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, καθώς είχε προχωρήσει σε μια μάλλον… ανορθόδοξη προετοιμασία γαμήλιας γιορτής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης τοποθέτησε τραπεζοκαθίσματα στη μέση του δρόμου, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το γλέντι μπροστά από την οικία του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο ύστερα από καταγγελίες περιοίκων και συνέλαβαν τον άνδρα, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

