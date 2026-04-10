Κάτω Αχαΐα: Πήγε να πάρει πίσω πινακίδες με πλαστή απόδειξη προστίμου

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Κάτω Αχαΐα, όταν επιχείρησε να παραλάβει πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας οχήματος, προσκομίζοντας πλαστό αποδεικτικό πληρωμής προστίμου. Τα έγγραφα του είχαν αφαιρεθεί από τις αρχές στις αρχές Ιανουαρίου για τροχονομικές παραβάσεις.

10 Απρ. 2026 11:57
Pelop News

Μπροστά σε ένα ακόμη περιστατικό χρήσης πλαστού εγγράφου βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κάτω Αχαΐα, όταν άνδρας που είχε χάσει πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας λόγω τροχονομικών παραβάσεων προσπάθησε να τα πάρει πίσω, παρουσιάζοντας πλαστό αντίγραφο απόδειξης είσπραξης προστίμου.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της προχθεσινής ημέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας εμφανίστηκε σε αστυνομική υπηρεσία με στόχο να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματός του, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τις 2 Ιανουαρίου 2026.

Προσπάθησε να παραλάβει πινακίδες και άδεια

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς προσκόμισε αντίγραφο απόδειξης πληρωμής προστίμου, προκειμένου να αποδείξει ότι είχαν τακτοποιηθεί οι οικονομικές του υποχρεώσεις και να μπορέσει έτσι να παραλάβει τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια του αυτοκινήτου.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το έγγραφο που παρουσίασε ήταν πλαστό. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του από τους αστυνομικούς, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση.

Είχαν αφαιρεθεί από τον Ιανουάριο

Οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος είχαν αφαιρεθεί στις 2 Ιανουαρίου 2026, λόγω τροχονομικών παραβάσεων. Η επιστροφή τους προϋπέθετε την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, μεταξύ των οποίων και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με την υπόθεση που ερευνάται, ο άνδρας επιχείρησε να ξεπεράσει αυτό το στάδιο χρησιμοποιώντας πλαστό αποδεικτικό, με σκοπό να εμφανίσει ότι είχε καταβάλει το σχετικό πρόστιμο.

Η υπόθεση στα χέρια των αρχών

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος του άνδρα ακολουθείται η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία. Η υπόθεση προστίθεται στα περιστατικά στα οποία οι υπηρεσίες καλούνται να ελέγξουν τη γνησιότητα εγγράφων που προσκομίζονται σε διοικητικές ή αστυνομικές διαδικασίες.

Η Αστυνομία εξετάζει κάθε σχετικό στοιχείο, ενώ υπενθυμίζεται ότι η χρήση πλαστών εγγράφων συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα, ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο επιχειρείται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:22 Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα: Ουρές στους δρόμους, φεύγουν γεμάτα πλοία και λεωφορεία
12:15 Πάτρα: Χειροπέδες σε δικυκλιστή που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
12:15 ΔΝΤ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
12:09 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με κάνναβη και κοκαΐνη μετά από έλεγχο της Άμεσης Δράσης
12:03 Σύνταγμα: Συνελήφθη 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού με ναρκωτικά
12:01 Ο Ακύλας έγινε πασχαλινό αυγό και η φωτογραφία κάνει τον γύρο των θαυμαστών της Eurovision
12:00 Fuel pass 2026: «Βροχή» από απάτες με sms
11:57 Κάτω Αχαΐα: Πήγε να πάρει πίσω πινακίδες με πλαστή απόδειξη προστίμου
11:54 Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις
11:54 Πέτρος Λαγούτης και Μυρτώ Αλικάκη: Η πρώτη φορά που οι γιοι τους μιλούν για το διαζύγιο των γονιών τους
11:52 Σαντορίνη: Το Πάσχα της κατάνυξης και του φωτός
11:51 Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Λουμπαρδέα, έναν άνθρωπο του ήθους και της πυγμαχίας
11:46 Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ξαναπαγιδεύσουν 83χρονο, συνελήφθη 23χρονη
11:43 Ανοδικά η Ευρώπη, αλλά με το βλέμμα στην εύθραυστη ισορροπία ΗΠΑ – Ιράν
11:40 Τα λουλούδια του Επιταφίου: Οι συμβολισμοί πίσω από τον ανθοστόλιστο «τάφο»
11:32 Το ειδύλλιο που αιφνιδίασε τη Γαλλία: Ο Μπαρντελά και η Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα
11:32 Καλαμάκι: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που βαν κάνει όπισθεν και πέφτει πάνω σε τραμ
11:27 Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη
11:21 Politico: Το μυστικό σχέδιο Μαδούρο για αγορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων
11:16 Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής με μηνιγγίτιδα στα Τρίκαλα, ποια η εικόνα της υγείας του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
