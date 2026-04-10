Κάτω Αχαΐα: Πήγε να πάρει πίσω πινακίδες με πλαστή απόδειξη προστίμου

Μπροστά σε ένα ακόμη περιστατικό χρήσης πλαστού εγγράφου βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κάτω Αχαΐα, όταν άνδρας που είχε χάσει πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας λόγω τροχονομικών παραβάσεων προσπάθησε να τα πάρει πίσω, παρουσιάζοντας πλαστό αντίγραφο απόδειξης είσπραξης προστίμου.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της προχθεσινής ημέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας εμφανίστηκε σε αστυνομική υπηρεσία με στόχο να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματός του, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τις 2 Ιανουαρίου 2026.

Προσπάθησε να παραλάβει πινακίδες και άδεια

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς προσκόμισε αντίγραφο απόδειξης πληρωμής προστίμου, προκειμένου να αποδείξει ότι είχαν τακτοποιηθεί οι οικονομικές του υποχρεώσεις και να μπορέσει έτσι να παραλάβει τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια του αυτοκινήτου.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι το έγγραφο που παρουσίασε ήταν πλαστό. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του από τους αστυνομικούς, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση.

Είχαν αφαιρεθεί από τον Ιανουάριο

Οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος είχαν αφαιρεθεί στις 2 Ιανουαρίου 2026, λόγω τροχονομικών παραβάσεων. Η επιστροφή τους προϋπέθετε την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, μεταξύ των οποίων και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με την υπόθεση που ερευνάται, ο άνδρας επιχείρησε να ξεπεράσει αυτό το στάδιο χρησιμοποιώντας πλαστό αποδεικτικό, με σκοπό να εμφανίσει ότι είχε καταβάλει το σχετικό πρόστιμο.

Η υπόθεση στα χέρια των αρχών

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος του άνδρα ακολουθείται η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία. Η υπόθεση προστίθεται στα περιστατικά στα οποία οι υπηρεσίες καλούνται να ελέγξουν τη γνησιότητα εγγράφων που προσκομίζονται σε διοικητικές ή αστυνομικές διαδικασίες.

Η Αστυνομία εξετάζει κάθε σχετικό στοιχείο, ενώ υπενθυμίζεται ότι η χρήση πλαστών εγγράφων συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα, ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο επιχειρείται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



