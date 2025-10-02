Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη μαθητής μέσα σε Λύκειο με σουγιά, δύο ακόμα συλλήψεις

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, σε Λύκειο στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, δύο μαθητές ηλικίας 15 και 18 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας χθες το μεσημέρι σε Λύκειο, της Κάτω Αχαΐας πραγματοποίησαν αστυνομικό έλεγχο στους δύο μαθητές και βρήκαν στην κατοχή του 15χρονου και κατάσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι σουγιά.

Από τη προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας πρόκυψε ότι ο 18χρονος μαθητής κατείχε το μαχαίρι και το παρέδωσε στον 15χρονο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

