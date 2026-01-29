Κάτω Πατήσια: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου μετά από ληστεία, σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 16χρονος από το Μπαγκλαντές, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας και σφοδρού ξυλοδαρμού στα Κάτω Πατήσια. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ ο ανήλικος επέστρεφε στο σπίτι του μετά το σχολείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους τον προσέγγισαν στην οδό Αχαρνών και του ζήτησαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο. Όταν ο 16χρονος φέρεται να αρνήθηκε, οι δράστες τον ακινητοποίησαν και άρχισαν να τον χτυπούν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, οι κουκουλοφόροι αφαίρεσαν το κινητό του παιδιού και διέφυγαν πεζοί στα γύρω στενά. Περαστικοί ειδοποίησαν τις Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματισμένο ανήλικο στο ΚΑΤ.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για την υπόθεση. Αξιωματικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στην προσπάθεια να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες της επίθεσης και της ληστείας.

