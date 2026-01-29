Κάτω Πατήσια: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου μετά από ληστεία, σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

Τρεις κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στον ανήλικο στην οδό Αχαρνών και του άρπαξαν το κινητό

Κάτω Πατήσια: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου μετά από ληστεία, σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ
29 Ιαν. 2026 8:22
Pelop News

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 16χρονος από το Μπαγκλαντές, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας και σφοδρού ξυλοδαρμού στα Κάτω Πατήσια. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ ο ανήλικος επέστρεφε στο σπίτι του μετά το σχολείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους τον προσέγγισαν στην οδό Αχαρνών και του ζήτησαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο. Όταν ο 16χρονος φέρεται να αρνήθηκε, οι δράστες τον ακινητοποίησαν και άρχισαν να τον χτυπούν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές.

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, οι κουκουλοφόροι αφαίρεσαν το κινητό του παιδιού και διέφυγαν πεζοί στα γύρω στενά. Περαστικοί ειδοποίησαν τις Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματισμένο ανήλικο στο ΚΑΤ.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για την υπόθεση. Αξιωματικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στην προσπάθεια να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες της επίθεσης και της ληστείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:28 Στη Φρανκφούρτη ο Κ. Πιερρακάκης: Επαφές με Λαγκάρντ και οικονομικούς παράγοντες
8:27 Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το συγκινητικό «αντίο»
8:22 Κάτω Πατήσια: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου μετά από ληστεία, σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ
8:16 Κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί με «τεράστια αρμάδα»
8:12 ΒΙΝΤΕΟ από την «ιστορική» κατάσχεση 4,9 τόνων κοκαΐνης στη Γουατεμάλα
8:09 Στο Πεκίνο ο Κιρ Στάρμερ: Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ – Εστίαση σε εμπόριο και ασφάλεια
7:59 ΦΠΑ στην Ελλάδα: Οι υψηλοί συντελεστές, οι εξαιρέσεις και το βάρος στους οικονομικά ευάλωτους
7:58 Νέα σύλληψη στο «θρίλερ» των δυο σορών γυναικών στη Θεσσαλονίκη
7:55 Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου πίσω από την τραγωδία στη «Βιολάντα» – Στον εισαγγελέα τα πορίσματα, σήμερα και αύριο Παρασκευή οι κηδείες
7:45 Ανεπαρκής προστασία
7:43 Τραγωδία στην Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 νεκρούς
7:35 Στη φρεγάτα «Κίμων» σήμερα η ανανεώση της αμυντικής συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας
7:24 Δυστύχημα Ρουμανία: Αεροδιακομιδή τραυματιών και σορών σήμερα στην Ελλάδα
7:12 Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι στη Δυτική Ελλάδα, η κίνηση στους δρόμους, η πρόγνωση για την Πάτρα
0:04 Εποποιία του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ, θρυλική βραδιά και πρόκριση!
23:57 Η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών
23:39 Πληρωμές: Ποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα εκταμιευτούν την Παρασκευή, οι δικαιούχοι
23:21 «Είμαι κοντά στους οικείους και σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ», συντετριμμένος ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Τούμπα
22:55 «Είναι ένα θλιβερό γεγονός για όλους τους Έλληνες», ο Τσιμίκας για την τραγωδία στη Ρουμανία
22:45 Μενεγάκη: Η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έγινε 18 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ