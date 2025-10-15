«Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού την κυβερνητική απόφαση να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η κ. Καρυστιανού τονίζει πως το μνημείο «ανήκει σε όλους τους Έλληνες» και προειδοποιεί ότι «αν επιχειρηθεί η οικειοποίησή του, θα μας βρουν απέναντι».

«Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Η αλαζονική πεποίθησή σας ότι σας ανήκει η χώρα, τα δάση, τα νησιά, η ζωή μας, είναι λανθασμένη. Δεν σας ανήκει τίποτα», έγραψε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το κράτος επιχειρεί να περιφράξει και να αποκλείσει έναν χώρο που συμβολίζει «τα ιερά και τα όσια της πατρίδας».

Η ίδια συνδέει την κυβερνητική απόφαση με τις αντιδράσεις που ακολούθησαν τις κινητοποιήσεις των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «θέλει να σβήσει ό,τι θυμίζει και υπενθυμίζει το έγκλημα των Τεμπών». «Αν μπορούσε, θα εισέβαλε και στο μυαλό και στην ψυχή μας για να σβήσει κάθε μνήμη», αναφέρει.

Σε άλλο σημείο, εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτηρίζει «ένοχη και αυταρχική»:

«Εγκαταλείψατε και απαξιώσατε τις υποδομές της χώρας και έτσι μου στερήσατε ό,τι πολυτιμότερο, το παιδί μου. Φτωχοποιήσατε τη χώρα, διαλύσατε την παιδεία και την υγεία και ευτελίσατε την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει πως ο σεβασμός στα δικαιώματα και τις επιθυμίες των πολιτών βρίσκεται «πάνω από κάθε πολιτική σκοπιμότητα και φόβο για την καρέκλα της εξουσίας», προσθέτοντας πως η κοινωνία θα συνεχίσει να βρίσκεται μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη «μέχρι την τελική δικαίωση».

